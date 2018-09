Sandleris reemplaza a Caputo en el BCRA

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Inesperadamente, y en medio de la negociación con el FMI, el presidente del Banco Central, Luis Caputo, renunció ayer al cargo y el Gobierno designó como reemplazante en comisión a Guido Sandleris, quien anticipó que su gestión estará dirigida a "recuperar la estabilidad" de precios. Sandleris, un funcionario clave dentro del ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne, afirmó que el objetivo será "recuperar la estabilidad y previsibilidad de precios que la economía argentina tanto necesita"."Es un honor para mí asumir la Presidencia del Banco Central de la República Argentina y quiero agradecer la confianza que el presidente Mauricio Macri tuvo en mí para encarar esta nueva etapa", aseguró y reafirmó que el objetivo de su gestión será "reducir la inflación".Según se informó oficialmente, la dimisión de Caputo se produjo por "motivos personales con la convicción de que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional restablecerá la confianza acerca de la situación fiscal, financiera, monetaria y cambiaria".Caputo estuvo al frente del Central sólo 103 días, desde la salida el 14 de junio de su antecesor Federico Sturzenegger en medio de una de las mayores crisis cambiarias que ha afectado a la Argentina en las últimas cuatro décadas.Durante la gestión, el dólar saltó de 28,43 pesos por unidad a 38,18, con picos de 41,60 pesos, con una política cambiaria que subastó reservas y vendió dólares en el mercado de contado.Las reservas, en tanto, pasaron de 49.065 millones de dólares a 63.274 millones por el desembolso de 15.000 millones del Fondo Monetaria y volvieron a caer desde entonces hasta los 49.535 millones nuevamente.La renuncia se registró en medio de las negociaciones del Gobierno por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en momentos en que Macri y el ministro de Hacienda se encuentran en Nueva York.Este lunes, el presidente Macri mantuvo un nuevo encuentro con la directora del FMI, Christine Lagarde, en tanto que en declaraciones periodísticas negó cualquier posibilidad de cesación de pagos.Minutos después de conocerse la salida de Caputo, el Gobierno anunció que el secretario de Política Económica, Guido Sandleris, será el nuevo presidente del Banco Central. Como vicepresidente de la entidad monetaria continuará el ex jefe de estrategia y socio del Grupo SBS (administrador del mega fondo de inversión Franklin Templeton) Gustavo Enrique Cañonero, según confirmó el Banco Central.En 2016, Sandleris se desempeñó como Subsecretario de Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y en 2017 se sumó al gobierno nacional como Jefe de Asesores del Ministerio de Hacienda. Desde mediados de este año es Secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda. Sandleris, doctor en Economía de Columbia University se especializa en economía internacional, finanzas y macroeconomía."UN GESTO PATRIOTICO"El presidente Mauricio Macri aseguró desde Nueva York, que la salida de Caputo del Banco Central era algo que estaba acordado y consideró que el ex funcionario "no tenía vocación de ejercer ese cargo, fue un gesto patriótico". Luego de pronunciar su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Macri ofreció una conferencia junto con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y se refirió a la renuncia de Caputo."Sabíamos que cuando se estabilizase la situación, Caputo iba a dejar el cargo porque no tenía la vocación de ejercerlo, fue un gesto patriótico", indicó el jefe de Estado. En ese sentido, Macri remarcó: "Le dijimos que eligiera el momento que para él era el más apropiado, siempre cerca del acuerdo con el FMI".Consultado acerca del momento elegido por Caputo para renunciar y sobre los efectos en el mercado, sostuvo: "A la luz de cómo sucedieron las cosas, pienso que funcionó bien"."NO ES UNA SORPRESA"Dujovne por su parte sostuvo que la dimisión de Caputo "no fue una sorpresa" dado que el ahora ex funcionario "hace tiempo había anunciado su intención de dejar el cargo". "Esta noticia no es una sorpresa", reveló el ministro y dijo que el ex titular del Central ya le había anticipado su decisión al presidente Macri."Quiero manifestar que conozco a Guido Sandleris desde hace muchísimos años. Trabajaba conmigo en el ministerio. Lo considero una persona brillante, preparada para ejercer este cargo con una enorme solvencia. Va a llevar adelante una tarea muy buena, muy sólida", señaló.