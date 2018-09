¿Por qué el Día del Empleado de Comercio es el 26 de Septiembre?

"Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir" (Paulo Coelho).

Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC), entidad que preside Juan Berca, brindaron un informe en el que repasan las razones históricas que explican la celebración de los trabajadores mercantiles y también la ley de la Provincia de Santa Fe y la Ordenanza Municipal de Rafaela que instalaron el descanso dominical desde el 2015.

Así, afirma que el Día del Empleado de Comercio se conmemora los 26 de septiembre de cada año por las siguientes razones:

* Porque la historia nos marca que en esa fecha, un 26 de septiembre del año 1933, se sancionó la Ley 11.729 donde se modificaban los artículos 154 al 160 del Código de Comercio, en plena Década Infame, gracias a la acción directa de empleadas y empleados mercantiles y de una comisión inter-sindical liderada por el sindicato de comercio.

* Esas modificaciones al código, introducían por primera vez en la historia, derechos laborales modernos y protectorios. Así, se regulaba en Argentina los contratos de trabajo para los empleados de comercio. Esta ley además, servirá de antecedente para la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente en la actualidad. Es por ello que su importancia merece una fecha de conmemoración ya que la misma, excede a los empleados de comercio en particular y se convierte en sustento de toda legislación laboral posterior que fuera sancionada para los empleados en general.

* Haciendo memoria y releyendo el texto original de la Ley 11.729, recordamos que quedó establecido entre otras cuestiones fundamentales para los trabajadores, las siguientes:

1) La regulación de los accidentes de trabajo.

2) Las vacaciones anuales pagas.

3) El régimen de indemnizaciones por despido y el preaviso.

4) La tutela del trabajador.

* Desde el año 2009, para conmemorar debidamente esa fecha histórica y para que las conquistas sindicales que se lograron a través de los movimientos sociales no quedaran en el olvido, por Ley 26.541, el Día del Empleado de Comercio se asimila a un feriado nacional y es no laborable.

* En nuestra provincia de Santa Fe en noviembre de 2014 se sancionó la Ley 13.441 de Descanso Dominical y a la misma adhirió la ciudad de Rafaela mediante Ordenanza 4.706/2014. En ella se reivindica el 26 de septiembre como el día del Empleado de Comercio y establece que se concretará anualmente el miércoles de la última semana del mes de septiembre (este año coinciden ambas fechas).

Nos cabe a empleadas y empleados de comercio en general, la responsabilidad de defender nuestras conquistas laborales, en estos momentos de mucha incertidumbre económica, el llamado es a tener memoria y responsabilidad, tal cual la sentencia del premio nobel de Literatura José Saramago con el que iniciamos el presente.



EN RAFAELA

El Centro Empleados de Comercio de Rafaela fue creado el 13 de marzo de 1909. A partir de esa fecha, la entidad gremial ubicada en calle Sarmiento 144 de esta ciudad tuvo un crecimiento sostenido en cuanto a servicios y beneficios con sus afiliados, acompañando el constante crecimiento de la ciudad en su actividad comercial.

En 1913 se crea la Biblioteca Popular “Sarmiento” iniciando un camino de grandes logros a través de sus múltiples comisiones directivas. Posee un importante predio en la localidad de Bella Italia con las siguientes instalaciones: Piletas con vestuarios, Salón para fiestas, Quinchos, Asadores, Canchas de bochas techada, Cancha de paddle, Frontón, Colectivo para traslado de los niños y adultos mayores en época de Colonia. En 1976, se inaugura la Farmacia Sindical. Tiene un Jardín Maternal donde se reciben a niños a partir de 45 días hasta 4 años.

En 2004 se abren los primeros consultorios para brindar atención en salud a sus afiliados. Hoy se realizan atenciones de distintas especialidades médicas, posee sala de rayos X, ecografía, laboratorio de análisis, kinesiología, odontología, fonoaudiología, salud mental, enfermería. Tiene contratados consultorios externos en podología.

Durante este año se terminaron distintas instalaciones en el edificio continuo, en donde se desarrollan distintos talleres: Jardinería, corte y confección, yoga, chi kung, memoria en acciones creativas, fotografía, zumba, computación, tejidos y manualidades, educación para personas con diabetes, ajedrez, idiomas, arte para niños, mosaiquismo, pintura decorativa, cerámica.

Es una de las cuatro filiales del país que tiene un Fondo Compensador por el cuál cerca de 600 jubilados y pensionadas cobran un adicional jubilatorio. El departamento de Fondo de Ayuda Mutua (FAM) formado por los pasivos, se encarga de la compra de camas ortopédicas, silla de ruedas, bastones, muletas, trípodes para prestarlos sin cargo a los afiliados. Tiene un Panteón situado en el Cementerio Municipal de Rafaela con 189 metros cuadrados en dos plantas con capacidad para 213 nichos y 20 urnarios.

Su obra social OSECAC brinda cobertura total en prestaciones en salud siendo una de las más grandes de Rafaela.

La mutual MECAC soluciona distintos problemas a través de su Servicio de Optica y Emergencia y Urgencias médicas y otros beneficios. Hace poco tiempo fue trasladada a la planta baja del edificio de Güemes 156.

Hoy, el sindicato cuenta con casi 3300 afiliados al Sindicato que junto a su grupo familiar son casi 8000 personas que reciben los beneficios de pertenecer a la gran familia mercantil.