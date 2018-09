La jugada de Tapia

Ante la ausencia de un proyecto consensuado y sustentable, en AFA por estos días, se apela a un viejo aliado de las improvisaciones: correr ese horizonte es una manera de ganar tiempo para recoger algunas respuestas que alivien y resuelvan las coyunturas casi naturalmente.

Esta estrategia está en oposición al desarrollo de cualquier plan que contemple, por fases, la paulatina renovación a la que inexorablemente, se encamina el fútbol argentino en todas las categorías de selecciones nacionales.

En todo caso es una jugada de Claudio Tapia que comenzó luego del Mundial con la contratación de Lionel Scaloni, en una condición ambigua entre interino y “después vemos” y que puede terminar hasta con una reconciliación con el Tata Martino, volviendo así al punto de partida, sin aprovechar la sinergia de este incipiente ciclo del técnico nacido en Casilda.

Estos ambages, que caracterizan a la organización de nuestro deporte insignia, profundizados luego de la muerte de Julio Grondona, le ponen un freno de mano a la llegada hombres calificados con ideas restauradoras. Fueron vanos los intentos de la mayoría y esos antecedentes acometen fuertemente contra los lineamientos basados en el trabajo de equipo y en el conocimiento de las nuevas tendencias.

Seguimos con las viejas recetas, y se nota.

Se nota en la pereza de los cambios y en la oquedad de las políticas que se ensayan con un alto grado apelación a la providencia, más que al resultado de un trabajo prolongado y firme.

También se nota en la especulación que envuelve esta tarea que ejerce Lionel Scaloni, que además de salirle al cruce a una crisis post traumática de falta de identidad futbolística, administra como puede su empatía con un grupo de jugadores jóvenes y las sombras del resto, que sin una manifestación clara de renuncias, parecen estar a hurtadillas de los nuevos vientos y el humor popular.

Por ejemplo, las pruebas en Estados Unidos dejaron una estela de satisfacción por la aprobación que tuvieron las presentaciones de nombres nada vinculados a las tradiciones con las cuales se manejaron la mayoría de sus antecesores, al momento de confeccionar las listas; pero las principales figuras, ausentes en estos partidos amistosos, sin embarrar la cancha con declaraciones nostálgicas, condicionan por el propio peso de sus apellidos.

En consecuencia, no es posible de momento trazar un plan sin que se contamine, ante un par de resultados indeseados, que desate una tormenta de críticas y debiliten ese nexo que se pretende articular, repito, con más improvisación que convicción política.



OTRA VEZ,

ESPERANDO A MESSI

Messi ha estado abroquelado en su bunker familiar desde el final del mundial de Rusia, y si bien, la buena relación con el actual entrenador nacional facilita el diálogo, no está dispuesto a cerrarlo y prolonga su ausencia.

Muchos se ilusionaron con su retorno ante el desafío de jugar frente a Brasil el 16 de octubre en Arabia Saudita, pero ese estímulo no ha sido suficiente y Scaloni ya confirmó que esa abstinencia, acaso se proyecte un tiempo más.

Ni los sponsors han podido gravitar en este caso, lo que habla de la solidez de esa postura y de un desenlace cuyo resultado está abierto en una dirección o en otra.

Quizás el límite sea la Copa América del próximo año en Brasil y el comienzo de las eliminatorias para el Mundial de Qatar; también el desenlace sobre la sucesión definitiva de Jorge Sampaoli y la postura del resto de los integrantes de esa generación Dorada. Son muchos los frentes abiertos y poca la información confiable, con lo cual, las inferencias dominan el actual escenario.

Algo sí está claro, Lionel Messi no estará frente a Brasil y es hecho sobresaliente por el notable vacío en el espectáculo y la imposición a suplirlo de la manera más creativa y eficiente.

Scaloni y Tapia comparten un poder frágil, por un lado, tienen la potestad de las decisiones y por otro, la resignación ante la voluntad de los hombres más calificados como Messi, que sin demasiadas palabras (ninguna palabra) dilata una decisión que mantiene en vilo, no solo a los hinchas argentinos, sino, a los que controlan las cuentas en la tesorería de calle Viamonte, donde también se lo extraña al rosarino más ilustre.

No hay proyecto, solo una jugada sin tantas variantes y que tiene en Gerardo Martino -ya dirigió a la Selección entre agosto de 2014 y julio de 2016-, una pieza clave para que todo termine encausándose de manera favorable. Por ahora es el DT del Atlanta United, el conjunto más en forma de la MLS, liderando la Conferencia Este con 63 puntos en 30 partidos, y por tanto uno de los favoritos a hacerse con el título gracias a su juego vistoso y su estilo ofensivo. Por eso no es una sorpresa que ese equipo estadounidense le haya ofrecido esta semana a Martino renovar el contrato. De todos modos, acumula dos "fracasos" con la albiceleste al perder las finales de la Copa América de 2015 y la Copa Centenario de 2016, en ambas ocasiones frente a Chile.

Por ahora la Selección Mayor, que ha dejado de ser prioridad para AFA, atenderá sus compromisos deportivos sin una línea definida y con un futuro por demás de incierto para todos.