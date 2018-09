Estudiantes, Ferro y Américo "Lito" Maina, tres historias para un barrio compartido

El querido colega Marcelo Muriel se ufana que el arquero le regaló un disco con la marcha de Independiente grabado por Hugo del Carril. Quien esto escribe, de contar con una foto de Estudiantes de sus comienzos, con el golero en pose, más gorra y rodilleras. Ambos tenemos nuestras joyas.

Américo Eusebio Maina, “Lito” para el mundo, se fue hace unos días a volar por otros verdes, a soñar con ese mundo de justicia al que le entregó su existencia, a reencontrarse con afectos que extrañaba. La vida le pegó siempre, pero nunca lo dobló; sólo cuando sus 94 años le dijeron basta, se entregó su cuerpo. El alma, jamás. Las convicciones, nunca.

Estudiantes es un club con ligazones muy profundas con el autor. Forma parte de una génesis que no reconoce pasiones deportivas, ni mucho menos de hincha; es una representación temporal de los colores que amó mi viejo y al aporte de un bisabuelo que, de tan silencioso, termina acumulando en el tiempo un valor notorio de reconocimiento. Que no fue un héroe, no; sólo un gringo más, como tantos, que dejó su marca de laburo sin bronces.

Se llamaba Egidio Cremona. Tenía el despacho de bebidas, pensión y fonda frente al Hospital (en Avellaneda y Lisandro de la Torre, otrora Corrientes), participando activamente de las actividades del barrio, un sector que crecía al impulso del frigorífico de Fasoli y de centenares de inmigrantes italianos, polacos y de otros puntos que llegaban a trabajar. Algunas hicieron una moneda, otros la pelearon siempre; todos dejaron el cuero en el nuevo mundo.

La era de los clubes

Las primeras referencias a Estudiantes no vienen del deporte, sino de la vida social: su sede (en Rosario y Balcarce) ofrecía bailes populares en una carpa conocida como el “Palacio de la lona”, sitio donde se conformaron parejas que dieron continuidad de la vida del sector, donde no faltaron peleas –obvio- ni amistades duraderas. En el fútbol, Estudiantes (con su camiseta roja y negra) ganaba y perdía, fue campeón de la Zona Norte en 1953 y estuvo cerca de coronarse en el torneo mayor liguista, perdiendo en una jornada final con el “9” que algunos hinchas calificaron como “anormal”, por aplicar un término acorde a la seriedad y el pudor de estas páginas, aunque abuelito Andrés (de quien se dice tomó justicia por mano propia y pito del juez) aplicaba otros epítetos que no vienen al caso evocar. Además, nono, ya prescribió. Vuelva a la cancha cuando pueda, eso sí, deje el “bufoso” en casa, por favor. El prontuario aún no se lo borraron.

Volvamos a lo nuestro. Estudiantes queda fundado oficialmente el 14 de agosto de 1940 y Luis Boggero es su primer presidente. Ferrocarril del Estado había nacido en 1939 (Mario Andorno encabezó la CD), Independiente en 1917, 9 de Julio en 1904 y Boca lo haría en 1945. Nos quedamos aquí porque es importante encuadrar la cuestión, primero desde lo geográfico. Si bien Ferro tendría su cancha del otro lado de la ruta, a su alrededor sólo había campo y sus hinchas vivían todos en el barrio juliense, algo que aún permanece (en parte, por supuesto) en la actualidad. No era cuestión de lugares, sino de gente.

Casi todos eran empleados del frigorífico, el resto albañiles y jornaleros, más algunos comerciantes. Pelaje variotinto, aunque con una constante: todos lo iban a manguear a don Luis Fasoli, quien siempre aportaba.

Si bien la memoria de “Lito” Maina se mostraba floja a la hora de los orígenes, apelamos a los relatos de Ítalo Aroldo Moreno, “Pocho”, fallecido hace poco a los 98 años, quien evocaba la primera cancha de Estudiantes, donde jugaba como marcador de punta.

Según contaba, el field (término very inglés) se ubicaba en lo que es hoy el predio de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, sobre calle Magdalena de Lorenzi (antes Los Andes), y que uno de sus laterales (el este) daba a un tunal en el cual una familia que vendía pescado arrojaba sin pudores (aunque en una versión visionaria del cuidado de medio ambiente) los restos de su trabajo. Allí mandaban a los visitantes, que protestaban por el olor, aunque el problema mayor lo tenía el local ya que cada 2 x 3 se pinchaba una pelota que se clavaba en las espinas de las tunas.

Todo se solucionó con el aporte común. Los de Estudiantes trajeron a los muchachos de la depostada (tarea que supone desarmar las reses en cortes para su consumo) del frigorífico, quienes con sus hábiles cuchillos dejaron a la tunas sin espinas en media tarde. Lo de los aromas a pescado podrido contó con la ayuda de hinchas de otro club que le inundaron de gatos el sitio, con lo que los pescadores no sabían que hacer para evitar que los felinos le lleven todo: saldos y piezas enteras. “Pocho” Moreno (quien me regalaba historias) dice que el notorio incremento de consumo de carne de gato coincidió con la desaparición de los mininos del barrio. Igual, no hay constancia al respecto.

Retornemos al fútbol. Estudiantes, pese a lo que dijimos, no hizo de Ferro su clásico rival, sino que la bronca (de ambos) era con el “9”, con lo cual el eje de las polémicas se fue corriendo, aunque con realidades distintas que no viene al caso citar ahora. Y Américo Maina, atajó en ambos, más el 9, Quilmes…etc.

Pero la historia nunca se detiene. Y esta la cuento en primera persona. En tiempos recientes de crisis, estallido y hambre social, según modas y necesidades, muchos clubes amagaron con fusionarse. Así se hizo en San Cristóbal, por ejemplo (Ferro-Dho y Unidad San Cristobalense, fueron las resultas de cuatro instituciones), pero en este pueblo fracasó. Es Rafaela.

El intento más promocionado fue el que propiciaba la unión de Quilmes y Peñarol. Terminaron peor que al principio de las charlas, que las hubo y largas.

El otro fue entre Ferro y Estudiantes donde el saldo fue el mismo aunque los puntos en debate fueron, apenas, dos. El primero, el color de la futura divisa (uno rojo y el otro rojo y negro): no hubo acuerdo. El segundo: el nombre. Mismo final, no pasaron de la primera ronda de Gancia.