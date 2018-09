Ecos de la inauguración del Centro de Salud

PALACIOS (Por Enrique Finger Hut).- A varios días de haberse cristalizado la anhelada obra damos a conocer algunas declaraciones de autoridades que se refirieron al trascendente logro.



Felipe Michlig: Este es otro gran logro y un nuevo ejemplo de que la salud pública en la Provincia de Santa Fe es un Derecho, una inversión y no un gasto. En Santa Fe no se recorta la Salud, no se cierran ministerios, sino que se invierte más y se fortalecen los derechos de todos los ciudadanos.- a través de la honestidad y buen manejo de los fondos públicos podemos hacer estas obras de infraestructura tan importantes para el crecimiento y el desarrollo de la población.

Lucas Bussi: El titular comunal hizo notar el valor histórico que tendrá este nuevo lugar para nuestra localidad, con un sistema de Salud del primer mundo y al alcance de todos, esta es la Salud que pretendemos para nuestra localidad y todos los pacientes de la 34 que se acercan a la localidad en busca de los primeros auxilios.

Vanesa Cipolatti, coordinadora del nodo de salud Rafaela dijo: "este es un logro colectivo, en conjunto, tiene que ver con esta política sanitaria de estar en todos los lugares, y la verdad que cuando uno está sobre todo en estos lugares más chicos, es una alegría inmensa para los trabajadores de salud que tanto también le ponen el día a día y lo más importante para la gente porque esto en definitiva es para la gente.