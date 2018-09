El oro fue para "A dos voces"

El pasado martes se llevó a cabo la entrega de los premios Martín Fierro a las producciones de televisión por Cable, ceremonia que se desarrolló en el Hotel Panamericano.A dos voces (TN) Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano.En el camino (Mario Markic-TN) – GanadorIntimo y personal (Ricardo Guazzardi-Metro)TVR (Roberto Funes Ugarte y Horacio Embón-C5N)Contámelo Todo (Fernando Mancini-CN23) – GanadorLas Rubias + Uno (Marcela Tinayre-KZO)Pampita Online (Carolina Ardohain-KZO)El inversor (Claudio Zuchovicky y Santiago Bulat-Metro)¿Qué hacemos con los pesos? (Mariano Otalora-Canal 26) – GanadorMaldita Economía (Maxi Montenegro-LN+)1+1=3 (Santiago Cúneo-Crónica HD)A dos voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano-TN) – GanadorLNE (Luis Novaresio Entrevista) (Luis Novaresio-A24)Minuto Uno (Gustavo Sylvestre-C5N)Cinetec (Alexis Puig-Ciudad Magazine)Espacio A (Canal A)Tuc 200 Años de Historia (Teté Coustarot – A24) – GanadorEn el teatro (Canal A)Mandinga Tatoo TV (Lourdes Fernández –Canal de la Ciudad) – GanadorPerdidos en Bs. As. (Iván de Pineda- LN+)Buenos Días América (Antonio Laje – A24)El Central (Luciana Geuna y Nicolás Wiñasky- TN) – GanadorEl Diario (Víctor Hugo Morales- C5N)Sport Center (Enrique Wolff y equipo- ESPN) – GanadorSportia (Alejandro Fabri y equipo – TyC Sports)TN Deportivo (Marcelo Fische y equipo- TN)Domingol (Diego Díaz y equipo- TyC Sport)Halcones y Palomas (Hernán Castillo, Martín Costa y Nicolás Distasio –TNTSports) – GanadorJuego Sagrado (Martín Liberman y Gustavo López- Fox Sports)TNT Gol (Juan Pablo Varsky- TNT Sports)Fox Sports Radio (Sebastián Vignolo- Fox Sports)Simplemente fútbol (Enrique Wolff y Pedro Wolff – ESPN) – GanadorAerial (Quiero)TN Extremo (Juan Manuel Varela –TN)Winter News (Tomás Fricher –Fox Sports) – GanadorPequeños Universos (Chango Spasiuk- Encuentro)Sin Gomina (Rodo Herrera – CN23)Te sigo queriendo (Eduardo Fabre- Argentinísima Satelital) – GanadorJazzología (Carlos Inzillo- Canal de la Ciudad)La Casa del Pop (Carolina Ibarra –Quiero) – GanadorLa Viola (Carlos Contempomi- TN)Junior Express (Diego Topa-Disney Junior)Nariz de lata- Segunda temporada (Paka Paka)Soy Luna (Karol Sevilla y elenco- Disney Channel) – GanadorA24C5NTN – GanadorAtaque a la Embajada (History Channel)Che, la peligrosa costumbre de nacer (Pacho O'Donnell- Encuentro) – GanadorLa Colifata en Moscú (Lalo Mir y Alfredo Olivera-Encuentro)Sufragistas, Pioneras De Las Luchas Feministas (Encuentro)A ciencia cierta (Daniel Stamboulián y Diego Caifa- Metro)Intelexis Mujer (Guillermo Capuya y Silvia Fernández Barrio- Metro)Sin Dolor (Norberto Furman- A24) – GanadorExpertas TV (Jimena Monteverde- Crónica HD)Los Petersen. Recetas Caseras (Christian y Roberto Petersen- El Gourmet) – GanadorVilla Della Pasta (Donato De Santis- El Gourmet)A Corral (Silvio Baiocco- Canal Rural)Bichos de Campo (Matías Longoni-Metro)Hombres de Campo (Oscar Gómez Castañón-Canal Rural) – GanadorEl Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro-Canal 26)Expedición Merino (Wilmar Merino- Canal de la Ciudad)Mundo Visual (Mirtha Gómez Villalva –A24) – GanadorCon Teresa (Teresa Calandra/Metro)La Jaula de la Moda (Horacio Cabak –Ciudad Magazine) – GanadorDonna Moda (Fabiana Araujo – Ciudad Magazine)Andino y el país (Guillermo Andino y Carolina Prat- A24) – GanadorHistorias que inspiran (Mariano Otrola- Canal26)Mirta te acompaña (Mirta Tundis- Metro)El Ritmo (Juan Ignacio Martínez –Quiero)Eureka, Desafío de Ideas (Mikki Lusardi – Encuentro)Lado Oberto (Fabricio Oberto- TyC Sports) – GanadorA24C5NTN – GanadorAgustín Aristarán "Radagast" (La culpa es de Colón– Comedy Central)Luis Rubio (La Comedia no se Mancha –TNT Sports)Martín Pugliese (Comedy Central Stand Up Edición Argentina –Comedy Central) – GanadorCarolina Ardohain (Pampita On Line– Kzo)Marcela Tinayre (Las Rubias + Uno-Kzo) – GanadorTeté Coustarot (Tuc 200 años de historia –A24)Horacio Cabak (La jaula de la moda – Ciudad Mágazine) – GanadorJuan Pablo Varsky (TNT Gol-TNT Sports)Roberto Funes Ugarte (TVR- C5N)Sergio Lapegüe (TN de 6 a 10- TN)Emiliano Pinzón (Agenda Fox Sports-Fox Sports)Luciana Rubinska (Agenda Fox Sports– Fox Sports) – GanadorMarcelo Benedetto (Fox Sports Radio– Fox Sports)Dominique Metzger (TN)Luciana Geuna (TN)María Helena Ripetta (Crónica Primera Edición- Crónica HD) – GanadorJulio Bazán (TN)Nicolás Wiñasky (TN)Paulo Kablan (C5N) – Ganador