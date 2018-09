"Maravilla" retornará para darle la revancha a Chávez en Texas

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Un mes y medio después del cruce tuitero con el que confirmaron la realización de la pelea, Sergio "Maravilla" Martínez y el mexicano Julio César Chávez Jr. parecen tener fecha para la revancha. Se realizaría el 17 de noviembre en Texas, en el peso mediopesado.Así lo confirmó Julio César Chávez padre, en declaraciones al programa "A los golpes", de ESPN, donde admitió que "a mucha gente no le va a gustar"."Es una sorpresa. Verdaderamente están las negociaciones muy fuertes. Yo pensé que era una broma lo de `Maravilla´ Martínez, pero parece que es un hecho", explicó."Creo que Martínez ya aceptó, él la pidió. Llegaron los contratos y parece que se firmaron. La pelea sería el 17 de noviembre en Texas", agregó Chávez padre.Todo nació el pasado 5 de agosto a raíz de un cruce en la red social Twitter entre ambos protagonistas, que en el 15 de septiembre del 2012 se enfrentaron con victoria del argentino en fallo unánime, pese a la reacción del boxeador mexicano en los tres últimos rounds."Peleo vs. Sergio Mora el 7 de septiembre. De salir victorioso, me gustaría que Sergio `Maravilla´ Martínez me dé la revancha que nunca tuvimos. ¡Nunca es tarde!", escribió el mexicano, de 32 años.Lejos de amilanarse, el nacido en Avellaneda, pero criado gran parte de su vida en Quilmes, redobló la apuesta: "Exacto, nunca es tarde y volvería a pelear solo por esa revancha. ¿Aceptás? ¿Estás seguro? Te propongo noviembre".