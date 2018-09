Liga: confirman adelantos

Anoche tuvo lugar la reunión del CD de Liga Rafaelina de Fútbol y se confirmó la programación que tendrá la 11ª fecha del Torneo Clausura de Primera A.La misma se jugará de la siguiente manera: Jueves 27/09, 19:30 hs. Atlético de Rafaela vs. Unión Sunchales. Viernes 28/09, 21:00 hs. Brown San Vicente vs. Ben Hur y 22:00 hs. Deportivo Tacural vs. Ferrocarril del Estado. Domingo 15:30 hs. Deportivo Ramona vs. Argentino Quilmes, Deportivo Libertad vs. Peñarol, 9 de Julio vs. Florida de Clucellas, Sportivo Norte vs Argentino de Humberto I.COPA ARGENTINABrown de Adrogué y Central Córdoba de Santiago del Estero se enfrentarán hoy desde las 21:10 en la cancha de Colón de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, con arbitraje de Ariel Penel y televisación por TyC Sports.El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor de la eliminatoria entre Boca y Gimnasia y Esgrima (La Plata).