Macri felicitó a los que fueron a trabajar

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El presidente Mauricio Macri sostuvo ayer desde Nueva York que el paro general convocado por la CGT y las CTA "no contribuye en nada" y felicitó a quienes fueron a trabajar "contra viento y marea".En una conferencia de prensa que ofreció tras su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Macri ratificó su preocupación en generar "empleo privado de calidad" en el país y remarcó que "hay que extremar el diálogo" con las organizaciones sindicales."El paro lo lamento porque no contribuye en nada. Es un momento difícil y soy el primero en saber cómo los argentinos están poniendo el hombro", sostuvo el Presidente ante los periodistas, acompañado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.Como salida, Macri propuso "extremar el diálogo y buscar herramientas nuevas e innovadoras" con los movimientos sindicales y aseguró que "no ha existido en la historia argentina un gobierno mas preocupado" que el de Cambiemos "en generar empleo privado de calidad".Con Macri en Estados Unidos, varios ministros de su Gabinete también salieron este martes a cuestionar el paro nacional de la CGT y las CTA y coincidieron en que se trató de una medida impulsada por "una dirigencia teñida de intereses políticos y electorales"."Hay una dirigencia sindical que tiene bastantes vertientes, que muchas están teñidas de intereses políticos y electorales.Como dijeron ayer algunos, que lo mejor que les puede pasar es que se vaya este gobierno", subrayó el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, en referencia al discurso del secretario de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, en la Plaza de Mayo.El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró, por su parte, que tras el paro general el Gobierno mantendrá el diálogo con todos los sectores que tengan "capacidad de construcción". "Después de hoy seguiremos manteniendo el diálogo, trabajando en los temas que nos preocupan como el empleo y la actividad económica. Lo haremos con todos los sectores en los cuales encontremos que hay una instancia de poder trabajar en conjunto y de poder construir una instancia superadora. Vamos a hablar con todos los sectores que tengan capacidad de diálogo, capacidad de construcción aún en la disidencia", indicó.