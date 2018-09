Fuertes pérdidas en el comercio y la industria

Perdieron ventas y producción por $ 20.941 millones, informó la CAME.

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El paro nacional provocó en la industria una caída del 52% en la demanda y el sector perdió en ventas unos $ 12.538 millones, con un 26,8% de los comercios cerrados en el país, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)."El paro general llegó en un momento extremadamente delicado para las pymes y dejó un impacto profundo: entre lo que se dejó de vender y lo que se dejó de producir, se perdieron en el día $ 20.941 millones. Pero como sucede en estos casos, el mayor golpe lo tuvieron las grandes ciudades, especialmente Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, que son altamente dependientes del transporte", sostuvo la CAME.Asimismo, remarcó que "en las ciudades más pequeñas, el comercio y la industria prácticamente no sintieron el día atípico y en las medianas, el efecto fue muy irregular".Según el relevamiento entre el 24 y 25 de septiembre, se determinó que el 73,2% de los comercios del país abrieron, en muchos casos atendidos por sus dueños para no perder otro día de ventas, ya que el lunes 24 fue feriado por el Día del Empleado de Comercio, y en otros con aperturas parciales hasta las 14:00 o las 17:00."Los comercios que abrieron vendieron en promedio 52% menos de lo que hubieran vendido sin el paro y eso se produjo porque hubo menos gente en las calles, que en muchos sectores pararon y no salieron de sus casas, y que se perdió el cliente de paso", detallaron los comerciantes.