Explotó Natacha Jaitt, y no quedó "títere con cabeza"

Entre otras cosas, Natacha Jaitt opinó sobre la causa de los abusos sexuales en el Club Atlético Independiente, del juicio que le inició Diego Latorre, y respondió a un "ping pong" en el que no dejó "títere con cabeza".

En el inicio de la charla que mantuvo con su hermano Ulises para El Show del Espectáculo, Natacha se refirió a la liberación de Leo Cohen Arazi y Martín Bustos en la causa de los abusos en Independiente; a una demanda al periodista Luis Majul por desacreditarla; y a la demanda judicial que le inició el exfutbolista y actual comentarista deportivo Diego Latorre, por chantaje en el denominado "puntita gate".

Pero de acuerdo a lo publicado por Diario Popular, lo más jugoso estuvo en un "ping pong" de preguntas y respuestas, cuyo contenido se destaca a continuación.

-Carla Peterson o Laura Fernández:

- Ninguna de las 2, Peterson no es coherente consigo misma, me olvido de su critica cuando estuve en lo de Mirtha haciéndose la presidenta diciendo “vayan a un corte y pidan perdón” cuando tiene hijos que pueden ser abusados. Es hipócrita, se olvida que tiene un marido que se acostaba con Juana Viale embarazada y andá a saber las cosas que hace. Se hace la que no quiere hablar de política y de repente va al Senado con el pañuelo verde y va a ver al Papa Francisco, que es anti aborto, y se saca una foto. Es una descerebrada que no merece que siga gastando saliva. Laurita Fernández tiene voz irritante. Hay gatas y gatas, y ésta es una gata bicha: fue escalando de novio de (Federico) Hoppe a la prensa pedorra con Fede Bal. Lo único positivo es que fue perfeccionándose. No me gusta.

-Amalia Granata o Malena Pichot:

-¡Que asco, Pichot, la auto abanderada feminazi! No tiene humor, no es referente de nada. No me representa ni el dedo gordo del pie y es imposible que represente el feminismo. La denuncié en la DAIA porque es una persona discriminatoria. No entiendo qué tan ignorante es este país para tener como imagen a una cosa como Pichot. Es una descerebrada y debería estar fuera de cualquier medio y red social. Amalia Granata es tremendo gatienzo que cargó más abortos y se hace la pro vida. Anduvo gateando por todos lados y se quiere hacer la política desesperada que se ha metido en un matrimonio de una amiga mía. Casi lo destruye metiéndose siempre con empresarios y casados. Un gato político.

-Agustina Kämpfer o Marcela Tauro:

-Ninguna de las 2. Kämpfer es desagradable y no dice que es lesbiana. La novia es Alejandra Quevedo, que fue presentadora en CN23. Es una fiestera y consume hongos alucinógenos como Kämpfer que fue corrupta con (Amado) Boudou y Jorgito (Rial). Es una mala persona y siniestra que no debería estar en un programa de televisión. La Tauro me ha decepcionado. Olvidémonos del affaire contigo (por Ulises Jaitt): ella me pedía que la ayude a practicar sexo oral porque quería enganchar sexualmente un empresario de C5N y después estaba a escondidas con vos, es una hipócrita, mala persona. Terminó siendo oscura, sacó un libro espiritual y hace macumbas, es siniestra, nunca va a brillar.

-Jorge Rial o Baby Etchecopar:

-Cuando estaba trabajando en Indalo, me había caído una pauta de un banco, Baby, que trabajaba en la misma empresa, se puso celosa, e inventó en su mente enferma y perversa anti-mujer que tiene un romance que yo tenía con un jefe que había negociado la pauta que nada que ver. La pauta me la bajaron por este tipo. Y esa pauta es de la que comen mis hijos, más allá de todo lo negativo. Hay escuchado hablar contra la mujer. Lo que me hizo a mí no se lo perdono, el día que lo cruce tengo miedo de dejarlo lindo a trompadas. Rial tiene que afrontar una audiencia conmigo. Me acusó de vivir de la extorsión, de ser la peor lacra de la sociedad Argentina bajo los efectos de los hongos alucinógenos que le sigue dando la Kämpfer. Es una persona quemada, siniestro, malo, corrupto, mentiroso, va a tener que pagar el daño.

-Andrea Taboada o Mariana Brey:

-La borracha de Taboada, me caía copada desde las cenas a las que venía a buscar información. Pobrecita, si no le das guion no tiene nada. A Taboada le empecé a ver esa cosa bicha de ventajita, le conseguía canjes. Me hizo una jugada de mala fe. Está ahí gracias a Ángel que la fumó en BDV. Para lo único que tendría que estar es para cebar mate. Y no sé, porque el último mate que me dió era malísimo. Mariana Brey la conocí en lo de Martin Blanco donde hizo caca en la bacha del baño, es una trepadora, cero talento, trepa, trepa, trepa.

-Flor de la V o Mercedes Ninci:

-¡Que asco todo! ¿Cuántas veces mató a la madre, 2, 3? A ese bicho malo lo conozco hace años, y estaría bueno que Rocío Marengo cuente cuando trabajaban en “El Champagne las pone mimosas” como le escondía los zapatos para ser única en el escenario. Anda con brujerías (a mí me hizo un montón), es envidiosa, es mala persona, ventajera, garca. Es mal bicho con las mujeres. Que cuenten las mujeres calladitas lo mala persona que es, y que devuelva la plata de (Jorge) Ibañez. Mercedes Ninci revuelve basura. No existe, es pedorra, se habrá recibido de periodista online. Es un ser asqueroso, inmundo, roñoso, cómplice y novia del peor tratante: Gustavo Vera. No sirve para nada y expone a los oficiales de policía cuando están cumpliendo con su deber. Si a esa mujer le pasa algo, me gustaría que la policía no vaya a protegerla. Es un ser despreciable que dijo que yo iba a terminar cómo Nisman. Me llama la atención que no la hayan citado, ya que saben tanto con Vera como murió Nisman, me parece irritante ese tono desagradable, no sé qué hace en los medios.

-Mirtha Legrand o Marcela Tinayre:

-Estamos hablando de una familia siniestra, abominable, llena de oscuridades. Nada de lo que vio la gente es lo que pasó ahí en lo de Mirtha. A Mirtha Legrand le metieron presión Vila y todos los siniestros que están metidos en esta porquería pagando con dinero y tapando absolutamente todo para presionar a la señora a decir esa sarta de huevadas que la mató. Marcela Tinayre es alcohólica y está mal de la cabeza. Dijo que yo era una prostituta, cuando ella pobrecita debería estar en otro plano después de haber encontrado a su marido acostado con su hermano. El hijo se murió de SIDA, pobrecito y sólo porque lo habían apartado por homosexual. Todo es karmático en la vida y ahora le tocó a Nacho Viale que tiene que salir del closet. Todo se paga.

-Cinthia Fernández o "la Negra" Vernacci:

-Cinthia, pobrecita, alguien que le avise que todos lo que le tocan son gays. El novio tiene un contrato, y Defederico no te creas que es muy machito. Vernacci me caía bien pero tiene envidia y también se come un juicio. La Negra Vernacci cobraba en la radio casi un millón de pesos por mes y lo único que le quedó ácida es la “cheicon”. Fue una vergüenza pero algo obvio que para no pagarle esa fortuna, si la querían echar iban a tocar a Tortonese, una forma sutil de rajarla. No debería estar en ningún medio esa cosa.

-Martín Redrado o Fernando Burlando:

Ninguno de los 2. Comparten las plumas: Redrado me mandó una carta documento porque le dije que saliera del closet. No puede manejar a la muñeca inflable que tiene alquilada va a manejar la economía de un país. Redrado miente con su propia vida, lo de congelar a Luli fue un circo armado con esta boluda. Con Fernando Burlando está todo mal: se la lastra y Barby Franco es torta. Ella se me tiró, estuvo enamorada de mí y se comía a Ailén Bechara. Pero son arreglos contractuales, banco a morir lo que dijo Maradona.

-Flavia Palmiero o Yanina Latorre:

-Ninguna. La cacatúa me copiaba a mí y ahora copia a Angel. Es una cosa que va mutando. Yo la inventé llevándola a Radio Palermo y llegó a Informadísimos. Alta siniestra y manipuladora, se mete en familias para hacer desastres. Ella decía, cuando le pasó lo de su marido, que era un vuelto, pero es uno de los miles de vueltos. Hace macumbas y brujerías con la madre. Estuvo presa por pirómana por prenderle fuego a la casa de una mujer cuyo padre se quería ir y lo obligó a volver con la madre. “Puntita”, cuando estaba conmigo, me contaba que no conocía a los sobrinos porque dividió a la familia. Los padres de él están en Tenerife porque ella los separó. Vive haciendo macumbas y es una alcohólica reventada. Flavia Palmiero es un gato mantenido. Nunca se sabe de qué trabaja pero siempre está en tapas de revistas. Siempre está escalando, es una grasa. Cuando hacía programas infantiles, maltrataba a los chicos Down. Ponían a los chicos Down adelante y en el corte pedía “sáquenme a estos mogólicos de acá “, es una mujer repugnante.