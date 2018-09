Olivia Molinaro Eijo, la pequeña actriz rafaelina en San Sebastián

La felicidad que tiene Olivia por su debut en el cine es más grande que su cuerpo de 9 años. No lo puede disimular ni lo quiere hacer. La mayoría de sus días los vive en el barrio de Pocitos, en la Ciudad Vieja de Montevideo, en la casona familiar junto a su hermanito Sato (5 años) y sus padres, los rafaelinos Martín Molinaro y Melisa Eijo. La película que protagoniza se llama "Belmonte" y su estreno se produjo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (Toronto International Film Festival, TIFF) aunque ella, increíblemente, todavía no la pudo ver. Ni se pudo ver. Quizás eso explica su ansiedad. Y la de sus padres, entusiasmados hasta el infinito y más allá.La familia ya no está en Rafaela ni en Montevideo. Está en España, donde por fin podrán ver los 75 minutos de la peli del director uruguayo, Federico Veiroj. Será en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, donde "Belmonte" se proyectará mañana miércoles 26 de septiembre a las 19 hora local en la Sala 1 Tabakalera.Esta nueva apuesta de Veiroj integra el programa de Zabaltegi Tabakalera, considerada "la sección competitiva más abierta del Festival de San Sebastián, donde no hay normas, ni limitaciones de estilo o tiempo: cortos, medios, largos, ficciones, no ficciones, animaciones, series, instalaciones audiovisuales, descubrimientos de futuro y clásicos contemporáneos". Según los organizadores de este mundialmente reconocido festival "es una sección que da cabida al cine que busca nuevas miradas y formas, una auténtica zona abierta y de riesgo".Olivia Molinaro Eijo cumplió en mayo 9 años. Pero cuando grabó, el año pasado, tenía 8. El protagonista de Belmonte es Gonzalo Delgado. Su foto bien grande ilustra la portada de la película. Y encabeza, claro está, el reparto. Pero en el segundo lugar está la pequeña actriz rafaelina que vive en Uruguay y se puso en el papel de "Celeste", la hija del protagonista. "Todavía no me acostumbro a verla en ese lugar", dice Martín, su papá, quien durante muchos años vivió en barrio Alberdi de Rafaela y pasó muchos días en la Redacción de LA OPINION donde aportaba sus dibujos, sus historietas, su humor, su Matín (si la memoria no falla).La pregunta del millón es cómo Olivia fue seleccionada para cumplir el papel central en esta historia de pantalla grande. A los cinco años comenzó su relación con Documirando, una tallercito que dirige Alvaro, papá de su amiguito Salvador. Todo transcurre en lo que llaman La Casa del Arbol. "En ese lugar pasan cosas lindas, me encantar ir", admite con una sonrisa amplia."Y desde principios del año pasado voy al TAA, que es el Taller de Arte Audiovisual. Y un día Veiroj, el director, que es amigo responsable del taller, fue hasta ese espacio -que luego se transforma en escuela, donde no sólo se forman pequeños actores sino también para cumplir diversas tareas en la industria del cine- para buscar una niña que pueda interpretar a la hija de un hombre (Belmonte) que está separado."Primero hablamos con Federico, nos conocimos. Y nada más. En una semana me convocaron a un lugar. No me dijeron que era para el casting, pero me hicieron hacer una escena. Y enseguida me dijo `quiero que actúes en mi película´. Eso fue en agosto del año pasado. Volví a casa y les conté. Y así empezó todo", cuenta Olivia con naturalidad.Según la reseña, "Belmonte está interesado en retratar al ser humano, sus pliegues, su desmesura al que se le acerca una muestra de pintura en el Museo de Artes Visuales de Montevideo, pero él está más ocupado pensando en los cambios que vive su familia: su ex mujer está embarazada, fruto de la relación que mantiene con otro hombre, y percibe que su hija, Celeste, pasará menos tiempo con él cuando nazca su hermano". Agrega que "Belmonte necesita la brújula que le supone estar con su hija, preparar su almuerzo, acompañarla a la escuela y, sobre todo, comenzar a compartir con ella su mundo interior sin esconder las preocupaciones, aunque sean propias de un adulto".Martín admite que no acompañó a Olivia porque "me ponía nervioso". Ni siquiera a la Isla de las Flores, muy cerca de Montevideo. "Trabajaron durante un mes con sesiones de grabación muy largas, alrededor de 12 horas por día", recuerda de aquel proceso."Mi personaje es Celeste Belmonte, es hija de Javier. Y me encantó hacer esta película", afirma Olivia entusiasmadísima. "La película no se estrenó en Uruguay todavía. Nosotros la vamos a ver en San Sebastián. Es una película prohibida para menores de 16 años, pero conmigo hacen una excepción en España porque soy una de las protagonistas", contó Olivia cuando estuvo en LA OPINION junto a Papá Martín y Mamá Meli.Según la portada de la película, el reparto está integrado por Gonzalo Delgado, Olivia Molinaro Eijo, Tomás Wahrmann, María Noel Gutiérrez, Giselle Motta, Jeannette Sauksteliskis, Raquel Eliazer.Cuando "Belmonte" se exhibió en Toronto, el director Veiroj fue consultado sobre la niña que es Celeste. "La encontré en un casting, fue amor a primera vista", respondió. Y estando en Rafaela Olivia, sus padres, sus abuelos, sus tíos se enteraron. Fue toda una escena familiar extremadamente cálida, dulce, con lágrimas. Todos felices sin comer perdices ni pizza. Es que ese día habían ido a compartir una pizza pero al enterarse de esas declaraciones del director la emoción los venció en forma abrumadora.Olivia está en cuarto grado pero no va a la escuela. Pues se educa a través del sistema de escuela libre, mediante la River Side School de Estados Unidos. No recuerda pero cuando era más chiquitita vivió en Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam junto a sus padres, antes de que se radiquen en Montevideo. Pero dejémoslo en claro: nació en Rafaela!"Belmonte" es una coproducción de Uruguay, México y España. Nadie sabe por donde irá Olivia, pero lo que sabemos es que mañana por primera vez se verá en la pantalla grande. Y nada más y nada menos que en San Sebastián, donde compiten tanques del cine mundial con actores de primer nivel. ¿Qué tal?