Créditos a tamberos: “de los $250 M, llegaron sólo 100"

Han pasado 20 meses desde que el por entonces ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, se comprometió en nombre del Gobierno Nacional con los productores tamberos de Santa Fe a girar –en forma de crédito a la Provincia - $250 millones para paliar la crítica situación que vivían. Corría febrero de 2017 y a principio de ese año la región había sido castigada una vez más: una tormenta de características históricas provocó inundaciones en la Provincia y en particular en la zona tambera: los departamentos Castellanos y Las Colonias fueron los más afectados. Hoy, es dable recordar, Buryaile no está más al frente de la que hoy es la Secretaría de Agroindustria, que pasó a formar parte de la cartera de Producción y Trabajo. A esto, se le suma que en este tiempo se padeció una sequía importante y, dato no menor, se está frente a una crisis económica a nivel nacional profunda: ajuste, recesión, inflación y tasas de interés altas en desmedro del desarrollo productivo.

El diputado Omar Martínez hizo una reseña de los acontecimientos: “durante estos 20 meses, el gobierno santafesino ya aportó primeramente los $150 millones convenidos en su momento. Ante la demora del aporte nacional y la acuciante situación del sector, el gobernador Miguel Lifschitz decidió ampliar esa ayuda con otros $100 millones. Mientras tanto, recién a finales del año pasado, Nación envió los primeros $ 50 millones y, hace 6 meses, otra cifra similar. Luego, nada más. Y faltan 150 millones de pesos”. El acuerdo consistía en conformar un fondo –que fue aprobado por la legislatura santafesina-, integrado por $150 millones aportados por el Tesoro provincial, un crédito de la nación de 250 millones de pesos y créditos blandos de $2000 por cada vaca hasta los primeros 200 animales.

Para evaluar esta situación, el diputado se entrevistó con Roberto Tion y Miguel Gatti, secretario y director de Lechería de Santa Fe respectivamente para evaluar la situación: “las novedades al menos no son alentadoras. Estamos en el mismo lugar”.

El diputado describió además que son “alrededor de 1700 tamberos los que habían solicitado el crédito, prácticamente el 50% del total. La Provincia monetizó a 1200. Quedan más de 400 tamberos esperando desde hace 6 meses. Nuestra preocupación se desprende del diálogo que mantenemos permanentemente con los productores cuando recorremos el territorio. A 20 meses, seguimos con el incumplimiento del Estado Nacional. Ojalá me equivoque, pero con el ajuste que estamos soportando, no son muchas mis esperanzas para que lleguen antes de fin de año y así cerrar este círculo y cumplir con el sector. De los 400 tambos que quedan, la Provincia ya tiene la carpeta lista de los primeros 200: es decir, cuando lleguen los próximos 50 millones, el productor podrá monetizarlo rápidamente”. Pero, a la vez el legislador se preguntó: “de los 400 que siguen esperando… ¿cuántos ya tuvieron que dejar la actividad, tuvieron que cerrar el tambo con todo lo que eso implica?”



LEY DE LECHERIA

El legislador fue consultado también sobre el tratamiento del proyecto de Ley de Lechería que fue enviado desde la Cámara de Senadores y que se encuentra en Diputados: “cuarenta días atrás enviamos una nota con el mismo tenor al Ministerio de la Producción de Santa Fe, a la Mesa Provincial de Productores Lecheros (Meprolsafe), a Carsfe y a Apymil para que brinden su opinión, sus aportes y propuestas para enriquecer el proyecto que fue girado desde el Senado. Este miércoles 26, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara se reunirá con las entidades para llegar a un dictamen. Luego, pasaría por otras comisiones para poder llegar al recinto. Si hay modificaciones al proyecto original del senador Rubén Pirola, vuelve al Senado. De lo contrario, podría convertirse en Ley en Diputados. La idea es avanzar en el transcurso de octubre y noviembre y poder tener así una Ley de Lechería. La idea es poder sancionarla este año”.