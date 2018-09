El Dr. Marcelo Trucco diserta en UCSE DAR

La cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) Departamento Académico Rafaela (DAR), a cargo de los doctores Rodolfo Zehnder y Liliana Amione, ha organizado para este miércoles 26 de setiembre a las 18:00 horas una charla abierta a cargo del Dr. Marcelo Trucco sobre “La protección internacional de los DDHH: avances y desafíos de su efectividad a nivel interno”. Es una actividad no arancelada y la inscripción es on line: [email protected] o al teléfono 03492-432832 interno 126.

Trucco es el actual secretario de Derechos Humanos del gobierno provincial, un jurista de prestigio, la máxima autoridad en materia de Derechos Humanos de Santa Fe y referente a nivel nacional: es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y profesor superior en Ciencias Jurídicas.

Es docente titular del Doctorado en Derecho Constitucional internacional. Universidad San Carlos de Guatemala. Módulo control de convencionalidad; docente estable del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); docente estable de la Maestría en Derechos Humanos de la UNR; docente estable y miembro de la Comisión académica de la Maestría en Derecho Público de la Universidad Nacional de Rosario (UNR); docente estable del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe; docente estable del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA) sede Rosario; docente estable y miembro de la Comisión académica de la Maestría en Integración y Cooperación internacional - UNR; profesor adjunto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNR; y profesor de Derecho de la Integración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Premio Joven sobresaliente de la Provincia de Santa Fe. Categoría contribución a los Derechos Humanos. JCI Argentina. Rosario, 2014.

Pertenencia a Centro de Estudios y Asociaciones Académicas nacionales e internacionales: miembro titular del Comité Científico de la Mediterránea International Center for Human Rights Research (MICHR) y miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional (AADI).

Libros en co-autoría: "Temas de Derecho Internacional Público"; Editorial Zeus, Rosario, noviembre de 2011. Convención Americana de Derechos Humanos. Comentada y anotada. Editorial Juris. Rosario. 2017 (en prensa).

Artículos: es autor de numerosos artículos sobre derechos humanos en publicaciones nacionales e internacionales.