"Se quemó el 40% de la planta industrial"

Conmocionado y al borde del llanto, Adolfo Hartmann, dueño de la empresa Sueño Dorado, contó cómo son estas primeras horas, posteriores al voraz incendio que sufrió su empresa el pasado sábado.Hartmann detalló que perdieron toda la materia prima y todos los insumos y manifestó que "todavía nos falta revisar un sector. No podemos tocar mucho, estamos evaluando lo que pasó. No está establecido el origen del incendio", expresó.Dijo que todavía no pudieron determinar el motivo por el cual se incendió la empresa, e hizo hincapié en los trabajos que los mismos empleados, con la red propia, hicieron para que el fuego no creciera más en ese momento.Además destacó que muchos galpones nuevos, que se construyeron hace poco tiempo, quedaron arruinados y aseveró que "se quemó el 40% de toda la planta industrial", explicó, agradeciendo mucho el trabajo que hicieron los bomberos y todos los que ayudaron.En tanto, dijo que "es muchísimo lo que se nos quemó. Tal vez desde el frente de la fábrica no se aprecie pero todo lo que es la parte interna, hacia el sector del Parque Industrial, se quemaron todos los galpones nuevos, que se habían construido hace poco tiempo, se consumieron absolutamente todos. Además perdimos maquinarias, y otras cosas más", destacó el dueño de la empresa en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.Hartmann comentó que "los bomberos llegaron a los 20 minutos, a la media hora aproximadamente. Pero no estamos haciendo ese análisis, sino que estamos abocados a recomenzar, ya que es un empezar de nuevo" y sostuvo que "el galpón que se incendió tenía más de dos mil metros cuadrados, donde almacenábamos todo los que es base de sommier, resortes, telas, etc. Contiguo a eso había un sector que era un área de producción. Cuando se incendió todo eran las 12:30 del mediodía y no estábamos trabajando y aparentemente en el sector en donde están los compresores fue donde se produjo el cortocircuito donde creemos que dio origen a todo esto. Son hipótesis nomás", dijo el dueño, sin confirmarlo.En cuanto a lo que fue el inicio del incendio, Hartmann contó que "en ese momento sólo había una empleada administrativa que se estaba yendo y además estaba mi esposa, que trabaja conmigo en la planta industrial, y que fue la que vio el incendio en ese momento y la que llamó a los bomberos. Después me llamó a mí, que estaba llegando de viaje casualmente. Yo justo estaba cargando nafta, y me puse a llamar a los bomberos también para ir con desesperación rumbo a la empresa", dijo al borde de las lágrimas, recordando el momento.A modo de cierre, dijo que "somos una empresa de familia, hicimos siempre todo a pulmón y fuimos invirtiendo siempre en nuestro comercio. Hoy el recomenzar es muy complicado, más allá de que tenemos la voluntad. Sabemos que arrancar de vuelta es muy difícil", completó.