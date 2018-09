A dos fechas del final, ya hay tres categorías definidas

Al torneo Clausura de Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol aún le quedan dos capítulos pero hay algunas categorías que ya conocen a su campeón. Con los resultados registrados en la novena fecha, Atlético de Rafaela se quedó con el título en Octava, Novena Especial y también en la 2006 de Infantiles, que es competitiva.

En Séptima, todo depende de Unión de Sunchales, pero en el resto, la “Crema” lidera y al quedar libre en la última fecha (la próxima lo hace Ferro), los que tienen chances matemáticas aún sueñan con la posibilidad concreta de quedarse con el título.

A continuación, todo lo ocurrido, los goleadores, las posiciones y lo que se le viene a cada club:



Quinta División: Atlético de Rafaela 3 (Marcos Hermann x 2 y Facundo Hang) – Peñarol 0, Ben Hur 0 – Unión 0, Argentino Quilmes 0 – Sportivo Norte 1 (Fabricio Velis), Dep. Libertad 4 (Alexis Guillaberni, Alejandro Mendoza, Cristian Lucero y Mariano Góngora) – Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 3 (Ezequiel Segovia, Augusto Baldasarre y Joaquín Vianco Bruno) – Ferrocarril del Estado 1 (Leandro Raimondi).



Sexta División: Atlético de Rafaela 5 (Santino Turina, Gianfranco Krenz, Ezequiel Bustos Roldán x 2 y Ciro Leineker) – Peñarol 0, Ben Hur 2 (Valentino Carballo y Matías Olibera) – Unión 2 (Thiago Allassia x 2), Dep. Libertad 3 (Nicolás Hernández, Nahuel Bravo y Gastón Cejas) – Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 0 – Ferrocarril del Estado 0. A Argentino Quilmes le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no tiene la divisional.



Séptima División: Atlético de Rafaela 5 (Juan López x 2, Rodrigo Pittavino x 3) – Peñarol 0, Ben Hur 1 (Juan Ferrero) – Unión 0, Argentino Quilmes 0 – Sportivo Norte 1 (Jorge Peralta), Dep. Libertad 5 (Fernando Maidana, Luis Marengo x 2, Facundo Cortez y Erik Iturre) – Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 0 – Ferrocarril del Estado 2 (Uriel Sandoval y Egustin Gigena).



Octava División: Atlético de Rafaela 5 (Alex Luna x 2, Alejo Manna, Mateo Flenche Voeffray y Bautista Tomatis) – Peñarol 0, Ben Hur 1 (Juan Bessone) – Unión 2 (Uriel Porra y Facundo Onysiv), Argentino Quilmes 2 (Alan Lajetzky y Agustín Herrlein) – Sportivo Norte 0, Dep. Libertad 2 (Brian Goro y Gastón Unrein) – Independiente San Cristóbal 1 (Mateo Medina), 9 de Julio 1 (Matías Mendoza) – Ferrocarril del Estado 0.



Novena División: Atlético de Rafaela 0 – Peñarol 0, Ben Hur 0 – Unión 2 (Santino Barraza y Francisco Ibañez), Argentino Quilmes 1 (Lautaro Villarroel) – Sportivo Norte 1 (Iván Maldonado), Dep. Libertad 2 (Lautaro Carranza y Franco Ricarte) – Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 2 (Santiago Filipa y Rodrigo Senn) – Ferrocarril del Estado 2 (Ramiro Santos y Alexis Acosta).



Novena Especial: Atlético de Rafaela 4 (Francisco De Micheli, Tomás Sosa, Agustín Lorenzatti y Misael Rodríguez) – Peñarol 0, Ben Hur 0 – Unión 2 (Máximo Ramon x 2), 9 de Julio 2 (Lautaro Ríos x 2) – Ferrocarril del Estado 1 (Franco Gutiérrez). A Arg. Quilmes y el Dep. Libertad les dieron los puntos ya que Sportivo Norte e Independiente San Cristóbal, respectivamente, no tienen la divisional.



Categoría 2006: Peñarol 0 – Atlético de Rafaela 3 (Tomás Pérez x 3), Unión 2 – Ben Hur 0, Independiente San Cristóbal 0 – Dep. Libertad 3, Ferrocarril del Estado 1 – 9 de Julio 1. A Sportivo Norte le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Categoría 2007: Peñarol 0 – Atlético de Rafaela 3 (Gino Franzetti, Federico Liotta y Renato Sánchez), Unión 0 – Ben Hur 0, Sportivo Norte 3 (Rodrigo Ballejos, Brian Espindola e Iván Saavedra) – Argentino Quilmes 0, Ferrocarril del Estado 4 (Jeremías Giménez x 3 y Alan Sosa) – 9 de Julio 1 (Juan Ante). Al Dep. Libertad le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.



Próxima fecha (10°): Independiente San Cristóbal vs. 9 de Julio, Sportivo Norte vs. Dep. Libertad, Unión de Sunchales vs. Argentino Quilmes, Peñarol vs. Ben Hur, Brown de San Vicente vs. Atlético de Rafaela. Libre: Ferrocarril del Estado.



Nota: En los partidos de Infantiles se invierten las localias.