El Gobierno acordaría ampliar crédito del FMI

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El Fondo Monetario Internacional (FMI) podría ampliar el crédito a la Argentina por montos de entre U$S 3.000 y 5.000 millones, además de anticipar para el año que viene desembolsos previstos en principio para 2020, en el marco de un nuevo acuerdo que podría anunciarse esta semana.

Con la ampliación del acuerdo Stand-By firmado en junio, el país aseguraría los programa financieros de 2019 y 2020 y despejaría todas las dudas del mercado financiero respecto de los pagos de vencimientos al menos para esos dos años.

La negociación está centrada en la ampliación del acuerdo y en el adelantamiento a 2019 de los fondos que estaban previstos para 2020, según indicaron voceros oficiales.

Desde Nueva York, el presidente Mauricio Macri afirmó que "estamos muy cerca de un acuerdo" con el Fondo y estimó que "en un par de días" podría anunciarse, según lo reveló durante una entrevista con Bloomberg TV.

Por su parte, en una conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, consideró que "todavía no está cerrado" el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y afirmó que entre los inversores del exterior "hay mucha comprensión al proceso de reformas" impulsado por el Gobierno. "Estamos intentando llegar al mejor acuerdo posible que eleve nuestra credibilidad y no podemos dar información que no es pública", indicó el ministro.

Dijo que con los funcionarios del organismo "seguimos conversando y trabajando" y reconoció, por otra parte, que la Argentina "está expuesta a los shocks que afectan a los mercados financieros".

Consultado acerca del paro y las declaraciones del dirigente gremial, Pablo Miceli, en cuanto a que "o se cae este modelo o estos tipos dejan el Gobierno", Dujovne sostuvo que "la sociedad no comparte" esa afirmación y estimó que "los argentinos nos van a seguir acompañando".

"Hay mucha comprensión al proceso de reformas iniciado por el gobierno. Es difícil salir de una economía con tantas distorsiones y que en los últimos 60 años tuvo déficit fiscal que terminó en situaciones difíciles", aseveró.

La semana pasada los mercados financieros operaron con más tranquilidad: el dólar se ubicó por debajo de los 40 pesos, el riesgo país cedió desde los 800 a 600 puntos y los bonos y acciones operaron en alza.

Macri, acompañado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, podría reunirse este martes con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, para acordar los detalles definitivos del convenio.

Dujovne al presentar los números del programa financiero en el Congreso había anunciado que el país solo debería obtener financiamiento por 2.500 millones de dólares en el mercado, con lo que si cierra el acuerdo se cubriría la totalidad.

En paralelo, el Banco Central negocia con el Fondo la posibilidad de implementar un régimen de bandas cambiarias para tener más a raya el valor del billete norteamericano.

Hasta ahora el FMI realizó un desembolso en junio pasado por 15 mil millones de dólares, de los cuales casi en su totalidad se destinaron a afrontar la corrida cambiaria.