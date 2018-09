El Gobierno cuestionó la medida de fuerza

BUENOS AIRES, 25 (NA).- El Gobierno cuestionó la huelga general convocada para este martes por la CGT y las CTA, ratificó que "no es un momento oportuno" para llevar adelante este tipo de medidas de fuerza, y confirmó que trabajará para "permitir la libre circulación" de vehículos particulares."Todos estamos haciendo un esfuerzo colectivo, empresarios, trabajadores, gobierno nacional y gobiernos provinciales, para superar esta crisis", resaltó el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Sica reconoció que el cese de actividades "es un derecho constitucional que tienen las organizaciones sindicales y los trabajadores para usarlo", pero sostuvo que para el oficialismo "no es un momento oportuno"."Esto impacta en aquellos trabajadores que tienen que ir a su trabajo y estamos en un momento en que todavía la actividad está cayendo y tenemos que empezar a recuperarla", señaló.Además, el ministro remarcó que el Gobierno mantiene "los canales de diálogo abiertos" con los sindicatos "como desde el primer día" y que viene "motorizando desde hace dos años las mesas sectoriales que son un buen ámbito para discutir temas que son más globales pero que permiten avanzar". "Seguramente algunas organizaciones ponen por delante los intereses políticos más que la defensa de sus propios trabajadores, pero eso quedará en el análisis de cada uno de ellos", cuestionó.De la conferencia también participó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien manifestó que el paro "no es la forma de resolver los problemas" y que el Gobierno va a "trabajar para permitir la libre circulación", atento a la adhesión de todos los gremios del sector.Dietrich opinó que este tipo de medidas "tienen un costo enorme para todos" los argentinos y que "no dieron resultado en el pasado y tampoco son la forma de resolver los problemas actualmente". "Hay una actitud a veces hasta cuasi mafiosa de que el que hace algo distinto a lo que yo quiero, voy y activo la violencia, y eso cada vez sucede menos y esperemos que haya responsabilidad de todos el día de mañana", expresó.Poco antes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había adelantado que su cartera va a "garantizar la circulación" de los automóviles durante el paro general de este martes, por lo que aseguró que "toda la gente que quiera ir a trabajar va a poder hacerlo"."Las fuerzas federales van a estar en los accesos (a la Capital): la Panamericana, en Acceso Oeste, el acceso Ezeiza, en el Puente Pueyrredón", precisó, ente el anuncio de cortes al tránsito por parte de militantes organizaciones de izquierda.Y agregó: "Yo no paro, nuestra lucha contra al narcotráfico, contra la inseguridad no para. Protegemos a la gente 24 horas por día y 365 días del año, es una concepción de vida".