Piden acusar a Cristina por 913 hechos de sobornos

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer acusar a la ex presidenta Cristina Kirchner por un total de 913 hechos de sobornos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas coimas en la obra pública y, en paralelo, solicitó la detención de empresarios acusados.Los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo apelaron el fallo del juez federal Claudio Bonadio, por el que la semana pasada procesó a la ex presidenta como "jefa" de una asociación ilícita y dispuso misma medida sobre empresarios investigados aunque -en varios casos- sin ordenar su detención preventiva.Ahora, la apelación del Ministerio Público Fiscal y de las defensas, entre ellas la de Cristina Kirchner, ya comenzó a ser evaluada por la Sala I de la Cámara Federal, pudo saber NA.Los fiscales pidieron que la ex presidenta sea alcanzada por un total de 913 hechos de dádivas: reclaman que se la acuse por aquellos hechos que anotó en sus cuadernos el chofer Oscar Centeno, así como por otros que surgen de las declaraciones de los arrepentidos."Cristina Elisabet Fernández de Kirchner deberá responder en orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, en concurso real con cohecho pasivo, reiterado en novecientos trece (913) oportunidades", indicó la apelación fiscal.Bonadio había procesado a Cristina Kirchner por los delitos de "asociación ilícita en calidad de jefa; admisión de dádivas (22 hechos) en calidad de coautora; y cohecho pasivo (5 hechos) en calidad de coautora, por lo que le trabó un embargo de 4.000 millones de pesos.Asimismo, los fiscales reclamaron que, al igual que la acusación sobre el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su entonces segundo Roberto Baratta, tanto los empresarios Carlos Wagner (ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de la constructora Esuco) como Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), el financista Ernesto Clarens y el ex secretario de Obras Públicas José López sean considerados "organizadores" de la asociación ilícita investigada, por haber realizado los "mayores aportes" en esta maniobra delictiva.También pidieron la detención de cuatro empresarios procesados sin preventiva: Alejandro Pedro Ivanissevich, Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Alberto Dragonetti y Hugo Antranik Eurnekian.Lo mismo solicitó para Jorge Juan Mauricio Balan, Benjamín Gabriel Romero, Enrique Menotti Pescarnoma y Clarens, quienes sin embargo no irán a la cárcel por haber sido beneficiados por haber declarado como arrepentidos en esta causa.En cuanto a seis empresarios beneficiados con falta de mérito por Bonadio (Jorge Guillermo Neira, Héctor Javier Sánchez Caballero, Rodolfo Armando Poblete, Héctor Alberto Zabaleta, Francisco Rubén Valenti y Osvaldo Antenor Acosta), los fiscales pidieron ante la Cámara Federal que también sean procesados.Y respecto a las situaciones del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y su secretario Martín Larraburu, sobre quienes Bonadio aún no definió si impone procesamientos, los fiscales los acusaron de ser "miembros" de la asociación ilícita.