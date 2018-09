Toyota Argentina anunció una garantía de 5 años o 150.000 kms

Toyota presentó el Yaris una apuesta muy importante para la marca en el camino a conquistar definitivamente el segmento B, un objetivo que comenzó con el Etios y que, al producirlo regionalmente ahora también incluye al Yaris como su otro pilar en esta competitiva porción del mercado.Pero su llegada también trajo aparejada una novedad muy importante para el resto de la gama, que aunque el nuevo comercial de la Hilux lo anticipaba, ahora fue confirmado oficialmente no sólo para la pick up sino para el resto del portfolio actual de la firma nipona: la ampliación de la garantía de 3 años o 100.000 kilómetros a 5 años o 150.000 kilómetros (transferible). De esta manera, Toyota es la primera marca generalista y radicada en el país en ofrecer esta cobertura para todos sus autos.Sobre ambos temas dialogamos con Juan Pablo Grano, Gerente de Marketing de Toyota Argentina, quien también nos adelantó otra novedad que sin dudas va a generar mucha expectativa en el segmento de las pick ups medianas y sobre todo, entre los clientes y seguidores de la Hilux:Por un lado lo que es el diseño, es un vehículo que cuenta con una estética bastante innovadora; también en lo que respecta al equipamiento de confort y especialmente en cuanto a seguridad activa y pasiva, con control de estabilidad, control de tracción de serie y hasta 7 airbags en sus versiones más equipadas; además de una gran habitabilidad y en el caso del sedán, a lo que agrega un gran espacio en su baúl. Otro de los puntos en el que se destaca el Yaris es su confort de marcha, es un vehículo que realmente resulta muy placentero manejarlo, con dos opciones de transmisión (manual de sexta o automática CVT), combinados con un motor de buena potencia, pero también con un bajo consumo de combustible.Creemos que el Yaris se va a complementar muy bien con el Etios y el Corolla. Es un vehículo que encaja perfectamente entre ambos por prestaciones, tamaño y equipamiento, pero que además representa una nueva alternativa no sólo para los usuarios actuales de la marca, sino también para captar a un público joven que le presta más atención al diseño, a la conectividad del vehículo y a la seguridad y eso en el Yaris lo van a encontrar.La versión de 5 puertas apunta claramente a un público joven, de 30 a 40 años, solteros, como un vehículo atractivo, versátil con muy buen equipamiento y el sedán hacia un público más familiar, parejas jóvenes, con chicos, que les gustan los autos compactos pero que por una cuestión de espacio necesitan un auto de tres volúmenes.Creo que como en todos los lanzamientos uno puede hacer una buena estimación desde el punto de vista de la novedad y del mercado, pero preferimos ir viendo cómo va respondiendo la demanda y acompañando también con una mayor oferta al llegar desde la planta de Sorocaba. Esa es también una gran ventaja y diferencia, ya que este producto ahora se fabrica regionalmente por lo que vamos a tener más rápido disponibilidad de unidades y ampliar la gama, ya que contamos con una variante de cuatro y otra de cinco puertas. El nivel de oferta irá ajustándose de acuerdo a la demanda que tenga el Yaris.Vimos que el usuario de la marca, hoy por hoy en promedio usa el auto unos cuatro años y como dijiste, la garantía llegaba hasta los 3 años, por lo que notamos esa necesidad de extenderla y acompañar a los clientes con el respaldo de la garantía durante todo el tiempo en que usen el auto inclusive un año más y dándoles además la posibilidad de que si venden el vehículo, el usuario nuevo también la pueda disfrutar porque es transferible. La idea es también darle al comprador de Toyota un valor más de reventa para su vehículo, que por más de que esté vendiendo un auto usado puede estar en garantía todavía.