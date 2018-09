Sensaciones y sentimientos

HAY QUE MIMARSE MÁS

¿Será así, tan rotundo, el concepto?

Hay quienes no están de acuerdo y otros que lo defienden; los que recién ahora empiezan a analizar la cuestión y también (¿por qué no?) los que todavía no lo pensaron.

Pero dicho así, de pronto y sin pensar demasiado, suena bien y con una cierta belleza.

Se sabe, hubo alguien que apoyaría sin dudar la idea. Si los memoriosos voluntarios de lo que pasó hace años (que son muchos más de los que lo reconocen) escuchan “hay que mimarse más” les hace recordar a Roberto Galán, el que alguna vez lanzó la prometedora expresión “hay que besarse más”.

Es bueno ver que hay relación entre los repartos generosos de besos o de cualquier otro tipo de atenciones. Específicamente los mimos siempre son caricias para el espíritu.

Hasta ahora todo bien, la idea de regalar buen trato no encuentra quien la critique, pero… ¿está bien homenajearse a sí mismo mediante cualquier tipo de mimos? ¿No hay riesgo de exageración?

Hay una objeción callada: deberíamos pensar más en ayudar a los demás, porque si solo lo hacemos en nosotros, eso sería una forma de egoísmo. Y también la hemos pensado, lector; intentamos una lista que seguramente quedará inconclusa, imperfecta –y ya que estamos buscándole defectos, hasta desaliñada-, pero es al fin una lista, y de esas cosas de que nos estamos privando, y las privaciones parecen ser un acto continuo y señero de nuestra vida.

¿No sería halagador concurrir con frecuencia a un spa? ¿Y comprarnos ropa y zapatos cada vez que se nos ocurra y en perfecta combinación de colores unas y otros? Y… en voz baja, ¿tener toda lencería fina de la mejor calidad y presentación?

Ya en el otro sector, ¿por qué no tener siempre los autos de alta gama que aparece en las publicidades de la televisión circulando entre caminos de montaña y hermosos paisajes?, ¿por qué no concretar ese viaje que implica cruzar un océano? ¿por qué no tener ese reloj imposible? ¿por qué no ir a esos comedores suntuosos que se ven en las películas y que nunca son disfrutados por los personajes ya que terminan la escena peleando? ¿por qué no hacer un viajes de más días de permanencia?

La vida se extiende a lo largo del mundo y del tiempo y no pide permiso y se lleva consigo otras vidas, esas que tienen nombre y apellido y se relacionan creando familias en las que los sueños crecen diariamente como hongos heridos de lluvia.

Volvamos a hacer la pregunta de hace algunas líneas: ¿está mal homenajearse a sí mismos?

Pensemos que si llenamos de caricias el alma lo hacemos con la idea de que son premios ocasionales que rompen limitadas y duras fronteras. Habremos conseguido así estar mejor predispuestos y abiertos, más conectados con los demás, será mayor la confianza y creará una visión optimista de la vida, también el espíritu habituado a recibir “no” logrará un equilibrio y, como efectos benéficos a largo plazo, la autoestima estará reconfortada, sonriente el alma por tantas inesperadas caricias, y habrá multitudes nuevas de inesperados abrazos y besos caminando tranquilos y felices por su deber cumplido.

Y hasta los espejos se verán hermosos porque también será bella la imagen que reflejen.