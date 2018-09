La imprescindible mirada regional

Por Adrián Gerbaudo (redacción LA OPINION).- En octubre de 2016 se creó el Area Metropolitana, con eje en nuestra ciudad. La integran 43 de las 46 comunas y ciudades del departamento Castellanos. Regularmente, los Intendentes y Presidentes Comunales se reúnen para consensuar, especialmente, proyectos de obras en común. Pero, aún le hace falta desarrollar una pata: la legislativa.

Temas como el de la aplicación de agrotóxicos deben ser tratados de manera regional. De nada sirve si Rafaela prohibe el glifosato, o amplía una zona de resguardo, si los pueblos de la zona no toman medidas de similares características.

Esto lo saben los concejales: muchas veces esgrimieron este argumento para no avanzar con una decisión propia. Pero tampoco convocaron a sus pares de otras localidades.

Hay otros temas que se podrían sumar, como por ejemplo, el descanso dominical o la nocturnidad (como se intentó una vez y, al no haber una posición conjunta, el fracaso fue rotundo. Rafaela podría liderar este proceso. Los concejales tienen la palabra.