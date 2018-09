Cronograma especial de servicios

Con motivo del paro de actividades de este martes, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos, informa que ha dispuesto un cronograma diferenciado para sus servicios.* La recolección domiciliaria no se realizará el lunes 24, retomándose el martes 25 por la noche con los residuos biodegradables.* El Complejo Ambiental y la Estación de Residuos Clasificados (ERC) cerrarán sus puertas durante el martes 25 volviendo a su actividad el miércoles 26.* No habrá servicio de minibuses y tampoco se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).* Con respecto al Cementerio Municipal, la administración permanecerá cerrada y sólo habrá una guardia mínima que será convocada en caso de la existencia de sepelio.* Por otro lado, tanto en el edificio municipal como en las demás dependencias municipales, no se brindará atención al público.