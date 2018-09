Tiger Woods recuperó la memoria y la sonrisa

“Es un exjugador”. “Ya no puede competir”. “Debería retirarse”. “No volverá a ganar”. “Su juego se ha ido”. “No tiene salud”. “Nunca será el mismo”.Es un vídeo de menos de un minuto. Sentado, con una tablet en las manos, Tiger Woods escucha a diferentes analistas de golf dar su opinión sobre él. El jugador estadounidense apenas se inmuta pese a la colección de negativos pronósticos acerca de su futuro. Solo al final, con la última estocada, levanta la cabeza y sonríe ligeramente.Su gesto no es de rabia. No parece furioso pese a la lapidación colectiva que acaba de sufrir. Su mirada es más débil. Comprensiva. El Tigre acepta lo que piensan sobre él. Es más, es lo que él mismo pensaba sobre sí mismo hace no tanto. Que no volvería jamás a sentirse jugador. Que a los 42 años, con un cuerpo a costurones después de cuatro operaciones de espalda y cuatro de rodilla izquierda, el baile se había acabado.Pero un campeón herido sigue siendo un campeón. Tiger quería al menos intentarlo, darse otra oportunidad. Y cuando este año empezó a competir, todavía con miedo, descubrió que ese dolor que le había hecho la vida imposible había desaparecido.Las piezas habían encajado. Si estaba sano, se trataba de recuperar el golf que todavía corría por sus manos. Seguía estando hambriento. El segundo puesto en el Valspar, en marzo, le demostró que aún podía plantar cara a los jóvenes.Desde ahí todo fue hacia arriba. Un sexto puesto en el Open Británico, en el que fue líder a falta de nueve hoyos, fue la señal de su regreso definitivo en los grandes.El segundo lugar en el PGA, tras Brooks Koepka, lo situó a un paso de la cima. Y el pasado domingo, más de cinco años después de su anterior triunfo, Tiger Woods volvió a ganar un título, el Tour Championship, última cita de la temporada en el circuito americano.La 80ª corona de su carrera, a solo dos del récord de Sam Snead. Y la demostración de que todos aquellos que habían sellado su tumba deportiva, incluso él mismo, estaban equivocados.“Mi cuerpo estaba hecho un desastre”, admitió Woods este domingo, después de una victoria que lo asciende al 13º escalón en la clasificación mundial, luego de su caída a los infiernos, cuando fue el 1.199 el pasado noviembre.“Ni siquiera sabía si iba a poder vivir sin dolor. No podía caminar sin que me dolieran la espalda y las piernas. Me preguntaba si un día podría sentarme, levantarme o estirarme sin sentir dolor. No quería vivir así. Jugar al golf me parecía imposible. El mero hecho de jugar ya era un éxito. Quienes han estado cerca de mí saben lo que he pasado. Ahora puedo disfrutar de hacer todo esto de nuevo”, dijo un emocionado Woods.Los sentimientos se le agolpaban. “Me ha costado no llorar en el último putt”, confesó. Había mucho sufrimiento detrás de ese golpe. Hubo mucha recompensa después. Como en los abrazos de sus hijos, Sam Alexis y Charlie Axel, que apenas recordaban a su padre ganando un torneo, dos niños que en los últimos años solo habían visto a un hombre enfermo y dolorido, un hombre detenido por conducir bajo los efectos de medicamentos contra ese dolor maldito, que ni siquiera podía caminar en línea recta cuando lo paró la policía.Tiger está de vuelta... y decidido, de ahora en más, a pesar de sus 42, a dar pelea en la elite del golf, el deporte que le dio todo y le quitó también demasiado. Los más jóvenes ya lo saben. Y después de su regreso al triunfo lo vuelven a respetar como el verdadero grande que es en una actividad que lo tiene otra vez como referente.