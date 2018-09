¿Cuándo vuelve a jugar la Crema?

Atlético de Rafaela tendrá que dar vuelta rápido de página ya que tendrá pocos días de recuperación luego de la derrota de anoche ante Ferro en Caballito por 2 a 1. El equipo conducido por Víctor Bottaniz estará recibiendo el próximo viernes, a las 21, a Nueva Chicago en uno de los juegos correspondientes a la quinta fecha de la B Nacional.

Entre hoy y mañana se evaluarán los futbolistas que anoche enfrentaron a Oeste pero Romero y Copetti salieron con diferentes molestias físicas. El uruguayo con un golpe en su rodilla operada y el chaqueño con una molestia en uno de sus tobillos.

Vale recordar que con el juego de anoche comenzó la maratón de partidos para Atlético que estará jugando cada cuatro días. El viernes recibirá al elenco de Mataderos, el martes jugará ante Sarmiento de Resistencia en Paraná, por los octavos de final de la Copa Argentina, y el domingo 7 de octubre se presentará en Puerto Madryn ante Guillermo Brown, por la sexta fecha.



El programa completo: Viernes 28/09: 15.35 (TV) Almagro vs Sarmiento (Héctor Paletta), 21.00 Atlético de Rafaela vs Nueva Chicago (Nazareno Arasa). Sábado 29/09: 15.30 Arsenal vs Mitre (Pedro Argañaraz), Villa Dálmine vs Dep. Morón (Yamil Possi), 17.05 (TV) Defensores de Belgrano vs Temperley (Leandro Rey Hilfer). Domingo 30/09: 14.35 (TV) Los Andes vs Ferro (Gerardo Méndez Cedro), 15.30 Olimpo vs Guillermo Brown (Ramiro López), 16.30 Gimnasia de Mendoza vs Independiente Rivadavia (Julio Barraza), 16.35 (TV) Platense vs Quilmes (Gastón Suárez). Lunes 01/10: 20.00 (TV) Agropecuario vs Chacarita, 22.00 Central Córdoba vs Brown de Adrogué (Sebastián Mastrángelo). Domingo 14/10: 17 hs. Gimnasia (J) vs Instituto (Pablo Díaz). Libre: Santamarina de Tandil.