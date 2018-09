Los pilotos y sus mensajes de despedida a Tati Angelini

Sus colegas despidieron a Juan Marcos Angelini con emotivos mensajes, tras el fallecimiento del piloto de Carreras, mientras volaba con su avión particular.Estos son algunos de los textos que rescatamos, entre muchos más, que publicó en su web "Campeones":Hace poco festejamos en Paraná y hoy ya no estás. Se fue una persona excelente y de muy buena familia. Hasta siempre Tati querido.Mucho dolor!!! Una extraordinaria persona, siempre disfrutando de tus pasiones querido amigo, te fuiste en tu ley!!! Te vamos a extrañar, un fuerte abrazo a toda la familia Angelini!!!Sin palabras... algo así no tiene palabras... pero tiene muchísimo dolor... te fuiste haciendo lo que te apasiona, pero acá se te va a extrañar, gran persona y compañero. Muchas fuerzas para sus amigos y toda la familia del Tati.Sin palabras, te vamos a extrañar mucho Tati Angelini! Mucha fuerza a toda su Familia!De la alegría a la tristeza. QEPD Tati Angelini. Fuerte abrazo a toda su familia a la distancia.De esas noticias que duelen y mucho. Mi más sentido pésame a la familia Angelini. Te vamos a extrañar Tati.Noticias de las que nunca querés escuchar!!! Un gran amigo y con muchos momentos vividos juntos!!! Te recordaremos con esa sonrisa y buena onda de siempre!!! Descansa en Paz amigo Tati.Aún sin poder creerlo. Vamos a extrañar al Tati. Mucha fuerza a la familia Angelini.Qué triste noticia. Un gran hombre, un gran piloto, un gran compañero y amigo. Compartimos juntos nuestra pasión desde los 7 años. Te voy a extrañar mucho amigo mío!!! QEPD Tati Angelini.Qué tristeza la Puta madre. Te voy a extrañar mucho amigo Tati!!! Descansa en paz hermano!!!No lo puedo creer. Totalmente conmocionado por esta tristísima noticia. Mi más sentido pésame para toda la familia Angelini. Tati QEPD donde quiera que estés.Increíble noticia... mucha fuerza a toda la familia. QEPD Tati.Conmovido por la noticia, esas que nunca uno quiere escuchar y pensás que no son ciertas. Q.E.P.D Tati Angelini, gran tipo amable, respetuoso, de buena familia, te vamos a extrañar, muchas fuerzas para toda la familia Angelini en este difícil momento.