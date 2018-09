Toda la obra pública desde 2012 hasta la fecha aparecerá en el mapa urbano

El miércoles de la semana pasada, se realizó en la sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado. la 1º Jornada Local de Gobierno Abierto. En ese marco, se dio a conocer un laborioso trabajo en el que se está trabajando en un proyecto para que la población tenga la chance de visualizar los diferentes pasos de la obra pública. Esto implicará que se podrá observar cada trabajo realizado, desde 2012 hasta la fecha, sobre el mapa urbano, pudiéndose seguir cada uno de los pasos administrativos.

Amalia Galantti, Secretaria de Auditoría y Control de Gestión de la Municipalidad de Rafaela, una de las organizadores de la jornada, se mostró muy conformes con los resultados obtenidos la semana pasada. "Hubo más de 100 chicos. Hubo un momento en donde estaba la sala llena de chicos interesados en las políticas públicas de la gestión municipal".

"Tenemos pedidos constantes de estudiantes, investigadores que están trabajando con proyectos o tesis que requieren información de la ciudad o de la gestión. Esa información ya está publicada en el portal pero había un desconocimiento de esa disponibilidad y de la gran cantidad de información publicada. Por eso resolvimos hacer una jornada dinámica, para mostrar lo que tenemos y que se incluyera la participación de ellos", dijo Galantti.

La funcionaria destacó el interés de "buscar el dato para transformarlo en información. Es el caso del equipo que está trabajando en el GIS y un equipo de UTN que está trabajando con nosotros con la geolocalización de la obra pública", uno de los tres aportes que se dieron en aquella Jornada.

"Mucha de la información de las obras que estaban buscando, la consiguieron a través del Boletín Oficial. En la generalidad de los casos, además del decreto que dispone la obra, están los procesos licitatorios, para la contratación de los materiales o de la mano de obra, de los servicios. Entonces, pudieron tener la información de forma sencilla o directa", dijo y agregó: "en otros casos se encontraron con obras que, por el monto que implicaban, tenían distintos tipos de contrataciones o de proveedores. Entonces, allí fueron a los registros de contabilidad, a las órdenes de compra, las liquidaciones y se encontraron con un buen sistema de archivo que se pudo ubicar fácilmente la información".

"Esto no lo hemos abierto al público y es algo sobre lo que estamos trabajando actualmente. La cantidad de obras es muy grande: hoy estamos tomando obras desde 2012 hasta el presente", adelantó la funcionaria.

"Nos pareció una forma interesante trabajar con el mapa urbano y poder visualizar. Es aprovechar la tecnologías y seguir abriendo el gobierno. Esto con creatividad, trabajo y sumando el aporte de muchas y variadas miradas, es algo que puede crecer permanentemente. Incorporar la información en el mapa urbano, cuando lo tengamos completo, creo que va a ser muy lindo, porque es muy clara", añadió.



ORDENANZA AL FREEZER

"Rafaela Evalúa" es un programa que surgió para involucrar a las asociaciones de la sociedad civil dentro del control al Estado local. Eventualmente, se requería de una ordenanza para que se transforme efectivamente en una institución más de la ciudad. Pero, por la crisis, se demora. "Tenemos el proyecto de ordenanza. Quisiéramos poder conformar el organismo. Pero la verdad es que hoy, en este contexto de tanta incertidumbre, no podemos ser ajenos de esto y ser muy cuidadosos sobre como destinamos los recursos. Vamos a seguir trabajando porque ya es inevitable. No se puede pensar en políticas públicas sin evidencia científica. Estamos convencidos de que es necesaria la participación con relevancia y con incidencia en la toma de decisiones. Vamos a seguir por este camino. Después, si lo hacemos con la conformación de este organismo o continuando con el trabajo en el programa, será otra cuestión. El camino es este y de acá no nos vamos a apartar", dijo Galantti.