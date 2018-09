Una nena de 8 años se encuentra en coma, luego de recibir un disparo

Un horror en nuestra ciudad. Una historia de esas que nunca queremos contar. Una nena de 8 años está internada en coma por un disparo de arma de fuego.

Todo comenzó en la noche del sábado, sobre calle Buffa en nuestra ciudad, en un sector cercano a inmediaciones de lo que se conoce como el "asentamiento Demarchi", en el norte de este distrito. La nena se desplazaba por el sector y recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. Además, un hombre resultó herido en el marco de una presunta disputa familiar, que sería entre cuñados.

Los vecinos de este importante sector ciudadano se conmovieron al tomar conocimiento de lo que le había pasado a la nena -A. V., cuya edad estaría entre los 8 y 9 años. Los perdigones hirieron a la pequeña gravemente en la cabeza y el cuello.



VERSION EXTRAOFICIAL

De acuerdo a lo aportado por un ciudadano a este Medio, "no solamente fue herida en la cabeza una chiquita, sino que también habría resultado herido uno de los vecinos que participaron de una pelea".

De acuerdo a la fuente informativa "esto se produjo cerca de lo que se conoce como 'el asentamiento Demarchi', no muy lejos de la Seccional 13ª de Policía, y parece que la nena se habría cruzado entre quienes se peleaban, experimentando perdigones en la cabeza y el cuello tras el disparo de un arma de fuego".

El lector de nuestro periódico amplió detalles de lo sucedido, diciendo que "a la chiquita la llevaron hasta el Hospital local, y desde allí, según lo que me contó un vecino, la derivaron a un centro médico de la ciudad de Santa Fe".



EL ESTADO DE LA MENOR

Primero fue trasladada al nosocomio local, pero ante la gravedad de su estado, se determinó trasladarla de urgencia a la ciudad de Santa Fe.

LA OPINION tuvo acceso a las declaraciones del director del Hospital de Niños Alassia, Dr. Osvaldo Gonzalez Carrillo, quien expresó que "la paciente ingresó con una herida de cráneo importante realizada por una herida de arma de fuego. Está en estado muy grave, en terapia intensiva", destacó.

En tanto, alertó que "ingresó con una lesión muy importante, con un traumatismo de cráneo. Está en coma, con asistencia respiratoria, con un cuadro muy grave", dijo el facultativo.

Por su parte, adelantó que "desconozco que es lo que pasó. A nosotros nos dijeron que era un tiroteo en Rafaela. Hacía mucho que no teníamos casos graves en la clínica. Es una lástima que esté pasando esto. Vamos a tratarlo y ojalá que se reponga", sostuvo.