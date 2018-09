AMSAFE para desde la tarde

La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) comienza desde hoy una medida de fuerza en reclamo por la situación de crisis que viven los trabajadores a nivel nacional, "atada a los mandatos del FMI". El paro es por 36 horas, como lo dispuso la CTA de los Trabajadores, lo cual hace que se inicie desde el mediodía de hoy y toda la jornada del martes (en coincidencia con la convocada por la CGT.

Los reclamos por los cuales los docentes hacen este paro son: "aumento salarial, contra la Reforma Laboral, en defensa de nuestras jubilaciones, por mayor Presupuesto Educativo, contra los despidos. decimos NO al FMI, y contra la represión".

"El 24 al mediodía se realizará una movilización nacional a Plaza de Mayo donde lxs trabajadorxs, nuevamente, exigiremos al Gobierno Nacional el cese de las políticas económicas que hambrean al pueblo, como así también respuestas urgentes a la crisis que está sufriendo la clase trabajadora. Por su parte, el martes 25 de septiembre se desarrollarán movilizaciones regionales en Santa Fe y Rosario, entre otras localidades de nuestra provincia", sostuvo en un comunicado la Junta Ejecutiva CTERA y la Comisión Directiva Provincial AMSAFE.



POSTURA DE LA 4 DE ABRIL

Por su parte, la agrupación "4 de Abril" propone un "paro activo" y promueve la unidad de todos los trabajadores en un mismo frente de lucha. "Hablar de unidad en todos los ámbitos, para no practicarla cuando está planteada, no ayuda a ponerle freno al gobierno ajustador.En un marco de un ataque salvaje al salario, las condiciones de vida y a las libertades democráticas, es importante que la docencia construya unidad en la lucha con lxs demás trabajadorxs", afirman

.