La “Crema” y una visita de riesgo a Ferro en Caballito

Con el impulso anímico que le dio el triunfo ante Brown de Adrogué, sumado al buen arranque de torneo que tuvo, Atlético de Rafaela intentará a las 19.00 instalarse con firmeza en el grupo que se encuentra en lo más alto de la tabla de posiciones en esta B Nacional que cerrará su cuarto capítulo con dicho encuentro. Claro que el compromiso en Caballito no es para nada fácil, ya que Ferro Carril Oeste está urgido de sumar de local, lo que pudo hacer en la segunda presentación, pero luego, cuando le tocó salir se volvió con las manos vacías.

Para dicho juego el entrenador Víctor Bottaniz realizará una modificación, obligada, en el once inicial que viene de ganarle al “Tricolor”. Lucas Blondel, desgarrado, no podrá estar y en su lugar ingresa Nicolás Zalazar.

Las principales dudas de la semana fueron Gastón Suso y Emiliano Romero, ambos con molestias en la rodilla derecha pero finalmente podrán estar. De esta forma Lito vuelve a repetir el dibujo táctico con un 4-4-2.

¿El equipo? Macagno en el arco; en el fondo, Zalazar, Masuero, Suso y Martino; en el medio campo estarán Copetti, Romero, Ramírez y Montagna; y en la delantera Albertengo junto al Flaco Quiroga.

En el banco de relevos estarán: Matías Tagliamonte, Tomás Baroni, Agustín Nadruz, Pablo Gaitán, Diego Meza, Enzo Gaggi, Maximiliano Casa y Lucas Quiróz. Uno de ellos quedará relegado.



El rival. Ferro Carril Oeste, equipo conducido técnicamente por Alejandro Orfila, viene de perder por 2-1 en su visita a Olimpo en Bahía Blanca. En lo que va del torneo sumó una victoria (2-0 vs Guillermo Brown) y dos derrotas.

Para recibir hoy a la “Crema” el conjunto ‘Verde’ iría con: Andrés Bailo; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Maximiliano Velázquez y Rodrigo Mazur; Renzo Tesuri, Rodrigo Melo, Lautaro Torres y Tomás Asprea; Bruno Barranco y Enzo Díaz.

En el banco de relevos estarán: Augusto Vantomme, Cain Fara, Gastón Ada, Leonardo Landriel, Fernando Miranda, Lionel Segovia, Cristian Bordacahar y Lautaro Gordillo. Uno quedará como jugador 19.



Que se repita el último. Históricamente el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri es un escenario que a la “Crema” le ha costado. Ganó muy poco, casi nada. Pero en su última visita, en la pasada temporada, también ante Ferro, Atlético se pudo volver con los tres puntos. Aquel equipo de Lucas Bovaglio derrotó a Oeste por 2-0 con goles de Albertengo y Blondel (un golazo).

El de hoy será el 18 enfrentamiento entre el conjunto ‘albiceleste’ y el de Caballito. El historial favorece a Atlético con 8 triunfos (cinco en Rafaela), suman cuatro empates (dos acá y dos allá) y cinco partidos fueron para el elenco de Capital Federal.

A estos duelos se les pueden sumar los dos de Copa Argentina, donde igualaron y pasó la “Crema” por penales.



Las posibles formaciones y datos del partido:



Ferro Carril Oeste: Andrés Bailo; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Maximiliano Velázquez y Rodrigo Mazur; Renzo Tesuri, Rodrigo Melo, Lautaro Torres y Tomás Asprea; Bruno Barranco y Enzo Díaz. DT: Alejandro Orfila.



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno; Nicolás Zalazar, Abel Masuero Suso y Ángelo Martino; Enzo Copetti, Emiliano Romero, Gabriel Ramírez y Ezequiel Montagna; Mauro Albertengo y Matías Quiroga. DT: Víctor Bottaniz.



Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri.

Árbitro: Emmanuel Ejarque.

Asistentes: Mariano Rossetti y Nadia Chiarotti.

Cuarto árbitro: Fabricio Llobet.

Hora: 19.00

TV: TyC Sports Play