Participación de escritora rafaelina

El Foro se llevó a cabo los días 14, 15 y 16 del corriente y contó con grandes figuras del ámbito literario y cultural. Ofició como anfitriona Zulma Nicolini, presidente de SADE, filial Gualeguaychú, y contó con la ilustre presencia de Ernesto Fernández Núñez, presidente de SADE Nacional, Olga Fernández Latour de Botas, Roberto Alifano y Ana María De Benedictis, entre otros ilustres personajes, como Darcy Tortonese, Silvia Amarante, Alejandro Elissagaray, etc., organizadora del Foro Internacional de Escritores del Mercosur, nació en la ciudad de Gualeguaychú. Es maestra especial para Escuela de Areas de Frontera y de Educación Musical, técnica en Conducción Educativa y en Evaluación Institucional; se desempeñó en los Tres Niveles de Enseñanza; fue miembro de la Comisión Directiva Nacional de la SADE y ha ganado varios premios dentro y fuera del país.es una escritora, historiadora e investigadora argentina cuyos trabajos se orientaron al campo del folclore y la filología, miembro de la Academia Argentina de Letras, y de la Academia Nacional de la Historia de la República Argentina En 1994 la Fundación Konex le otorgó el Konex de Platino en el rubro Letras.En 2004 recibió la distinción de Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques.: poeta, narrador, ensayista, columnista de La Nación, ha sido distinguido con numerosos premios, entre los que se cuentan el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (2013), el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía (1997), el Premio del Círculo de Críticos de Arte de Chile (2003) y el Premio Pablo Neruda por trayectoria poética (2003);en 2005 fue candidato al Premio Cervantes de Literatura y en 2008 al Premio Juan Rulfo, que otorga el Gobierno de México, y el Instituto de Cultura de México lo ha propuesto en 2014 para el Premio Nobel de Literatura;. Fue el secretario de Jorge Luis Borges.villamariense, es psicoanalista y escritor; presidente nacional de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y presidente de la Unión Hispano Mundial de Escritores en la Argentina; con "La olla de los sordos" fue Faja de Honor de la SADE.nació en la ciudad de Buenos Aires y vive en Azul. Es abogada y ex Juez de Cámara Civil y Comercial; integra el Instituto Literario y Cultural Hispánico y Gente de Letras. Ha publicado libros de cuentos: y fue disertante en la “Universitá Degli Studi” de Bari y “Domínguez Hill” de California y en la “Quinta Feria Internacional del Libro de Cochabamba”; Medalla y mención de honor en el certamen Jorge Luis Borges, organizado por Geroge Zanum Editores; Premio a la Trayectoria en Narrativa otorgado por el Instituto Literario y Cultural Hispánico con sede en California (2013).Distinguió durante el Simposio Por la unión del mundo hispánico a través de sus letras y su cultura, que se realizó en Buenos Aires en la sede de la Sociedad Argentina de Escritores, a la escritora avellanedense Darcy Tortonese.El Encuentro Internacional de Escritores del Mercosur, desde hace once años ha logrado unir la palabra escrita, entre Argentina, la región y países internacionales, ya que han visitado la ciudad, escritores de Perú, Ecuador, EEUU y Suiza. Difundir cultura ha sido el interés principal, logrando que este congreso se convierta en un ícono en la ciudad, posicionándola culturalmente, logrando un reconocimiento dentro y fuera del país: la cultura es lo que hermana, fortaleciendo los pueblos.La representante de las letras rafaelinas, Liana Friedrich, se sintió honrada de presentar, ante este público de lujo, los libros "El Emperador ha muerto", de Adrián Néstor Escudero y "Sentido del silencio", de Zuny Gaite, además de volver a presentar el que le pertenece, “Fuga de alas", por cuarta vez en lo que va del año, en importantes encuentros (Foro Internacional “Puente de Palabras” de Rosario, “Feria Internacional del Libro” de Buenos Aires… y también en su ciudad). Adrián Néstor Escudero, quien integra la ASDE en Santa Fe, cuentista y narrador, cultiva los géneros del realismo mágico, lo maravilloso, lo fantástico, la ficción científica y la ficción conjetural metafísica. Su labor literaria se destaca en la Nueva Enciclopedia De La Provincia De Santa Fe (Tomo I. Ed. Sudamérica. Sta. Fe, 1992), así como en el Breve Diccionario De Autores Argentinos (Ed. Atril. Bs. As., 1999); y en las Selecciones Biográficas Narradores Santafesinos (Ed. Tauro. Sta. Fe, 1994) y Un Siglo De Literatura Santafesina (Ed. Culturales Santafesinas, 1999). La reconocida poetisa Zuny Gaite fue vicepresidenta de la Asociación de Amigos del Departamento de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura de Santa Fe, Argentina, desde el 2 000 al 2 002. Desde el 2 005 al 2 007 integra la comisión de Cultura de la Asociación Santafesina de Escritores (A.S.D.E.) y actualmente es Secretaria General de la C.D. de dicha Asociación. Cabe destacar que tanto la escritora local, como los nombrados Zulma Nicolini y Adrián Escudero, integran Naciones Unidas de las Letras, como Embajadores de la Paz en el mundo.