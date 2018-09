Habla ante la ONU y se encuentra con Trump

NUEVA YORK, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri llegó ayer a los Estados Unidos, adonde viajó para hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas (ONU) este martes y encontrarse en una cena con el mandatario local, Donald Trump.El jefe de Estado argentino, que partió anteanoche en un vuelo privado, arribó por la mañana de este domingo a la ciudad de Nueva York acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y se alojó en el hotel The Langham, ubicado en la Quinta Avenida.El mandatario arrancará su agenda oficial de actividades el lunes con un desayuno en el diario Financial Times. Luego se reunirá con el Grupo Bloomberg y al mediodía almorzará con empresarios inversores, a la espera de que se cierre también el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.Más tarde, a las 14:30 (hora de Nueva York), el líder del PRO participará de un evento con miembros del Council of The Americas y de la Cámara de Comercio de los EE.UU. (Amcham), para luego realizar una reunión de trabajo con su equipo.Tanto en las entrevistas como en los encuentros con empresarios, Macri explicará con detalles la situación económica que enfrenta el país, en busca de brindar calma a los mercados.A las 19:00, asistirá en el hotel Lotte New York Palace a la tradicional cena de recepción que organiza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para los mandatarios que asisten al Debate General de la ONU. La ocasión podría servirle a Macri para mantener un diálogo con el presidente norteamericano y con otros importantes líderes internacionales.Además, el Presidente recibirá el premio "Ciudadano Mundial 2018" por parte del Atlantic Council, en una ceremonia programada para las 21:00, en la que también será galardonada la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, y el CEO de Chobani, Hamdi Ulukaya.El martes, en tanto, el mandatario argentino expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: la apertura está programada para las 8:00 y su discurso entre las 16:00 y las 17:30.Paralelamente, desde las 11:00 de ese día participará de una reunión de Jefes de Estado del Mercosur y luego de un almuerzo ofrecido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.Posteriormente, mantendrá otro encuentro con inversores y, antes de cerrar su agenda, formulará declaraciones a la prensa argentina, se informó oficialmente.La comitiva oficial está integrada, entre otros, por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el canciller, Jorge Faurie.Además, el Presidente podría mantener un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a la espera de que el organismo apruebe un nuevo acuerdo de financiamiento para la Argentina.De acuerdo con lo que trascendió, es inminente el anuncio por parte del FMI de una actualización del contrato con el Gobierno argentino, otorgando 20 mil millones de dólares más de lo pactado originalmente.De esta manera, la administración de Cambiemos recibiría un total de U$S 70.000 para afrontar lo que le queda de gestión y dejar una base monetaria para el que asuma en el 2020.