La CTA comienza hoy la protesta

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La CTA Autónoma de Ricardo Peidro y organizaciones sociales iniciarán hoy las jornadas de protesta nacionales con un acto y piquete en el Puente Pueyrredón, que culminará con una concentración en la Plaza de Mayo.En la movilización frente a la Casa Rosada confluirán con las columnas de la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma de Pablo Micheli, que también convocaron a marchar desde las 12:00 y harán un acto a las 15:00 acompañados por manifestantes del sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano y otros gremios "duros" de la CGT.Las organizaciones sindicales y sociales combativas convocaron a un paro nacional "activo" por 36 horas, que comenzará mañana al mediodía y se extenderá todo el martes, cuando se desarrolle la medida de fuerza general convocada por la CGT.Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede de la CTA Autónoma, Peidro anunció un "acto central" el lunes a las 12:00 en el Puente Pueyrredón, por lo que el tránsito será cortado desde la mañana. "El 24 haremos un acto central en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda con organizaciones sociales como la CCC, la CTEP, Barrios de Pie, el Frente Darío Santillán, la CTD Aníbal Verón y las organizaciones sociales que están en nuestra Central y se organizan en la Fenat. Este paro va a tener un impacto en todo el país con actos, movilizaciones y concentraciones para decirle no al plan económico del Gobierno y al FMI", enfatizó el dirigente sindical.La CTEP, la CCC, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán se sumarán a la marcha al Puente que une Avellaneda con Capital Federal bajo la consigna "Fuera el FMI. Basta de Hambre", y el dirigente de la CTEP Gildo Onorato alertó que existe "una crisis laboral y social que deja cada día a más trabajadores sin derechos".A su vez, las dos CTA encabezadas por Pablo Micheli y Hugo Yasky, junto con los gremios combativos alineados con Hugo Moyano, realizaron también una conferencia de prensa en la que ratificaron su adhesión a la medida de fuerza de 36 horas, desde el mediodía del lunes y su participación en el acto en Plaza de Mayo que comenzará a las 15:00 de ese mismo día."El lunes 24 a partir de las 12:00, las dos CTA vamos a iniciar nuestra adhesión a esta medida de fuerza con asambleas y un cese de actividades para concurrir a la marcha que se realiza en Plaza de Mayo a partir de las 15:00", explicó el diputado nacional. El legislador confió en que se registre "un verdadero parazo nacional que le va a estar diciendo al Gobierno de Mauricio Macri basta de ajuste".En tanto, Micheli advirtió que la situación "es cada vez más grave", y subrayó: "Las familias argentinas están en default, no tienen cómo pagar los impuestos ni su alimentación". A su turno, el dirigente camionero Pablo Moyano destacó su adhesión a la movilización del próximo lunes y resaltó: "no es un paro contra Macri, es un paro contra el FMI porque el Presidente es un instrumento, es el director de orquesta de lo que le manda el Fondo Monetario"."Hacemos un llamamiento a gobernadores, senadores y diputados peronistas que ganan elecciones cantando la marcha peronista con los cuadros de Perón y Evita a que rechacen este (proyecto de ley de) Presupuesto que va a traer más ajuste y precarización", dijo.De la conferencia de prensa participaron, entre otros sindicalistas, los titulares de los principales gremios docentes de la Capital y bonaerense, Eduardo López (UTE) y Roberto Baradel (SUTEBA), así como el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.Por su parte, en el encuentro que encabezó Peidro, Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de ATE, convocó a "profundizar este plan de lucha que este 24 y 25 va a expresar una caída de las persianas de los pequeños comerciantes, al campesinado de todo el país, va a ser un paro activo comunitario porque los datos lo demuestran".Godoy adelantó que el "plan de lucha" continuará en octubre cuando durante la primera semana se instale una carpa frente al Congreso "para decirle no al Presupuesto que entrega la soberanía"."Estamos creando un Frente de Salvación Nacional que impida que (Mauricio) Macri pueda seguir adelante con su plan de entrega. Convocamos a nuestro pueblo a ganar las calles porque los males de la democracia se resuelven con más democracia y participación popular. Estamos preparando un presupuesto alternativo para que se frenen los tarifazos, para que se respeten las paritarias, para que los trabajadores y las trabajadoras tengamos derecho a la democracia y la libertad sindical", agregó.