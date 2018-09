BUENOS AIRES, 24 (NA). - El secretario general de la CGT Carlos Acuña aseguró ayer que el paro general al que convocó la central obrera "va a ser contundente" y "va a tener un 100% de adhesión en todo el país".El dirigente gremial sostuvo que durante esta jornada "la ciudad va a estar desierta" y consideró que el Ejecutivo "es responsable de dar respuesta y de lo que pueda suceder en la calle"."El mensaje al Gobierno es que escuche la voz del pueblo, el martes va a ser un paro contundente para que el gobierno cambie la política económica. En los discursos dicen que vamos bien y la prueba que no es así está a la vista de todo el mundo", manifestó en declaraciones a Radio 10.Más temprano, Acuña había adelantado que el paro del martes va a ser "contundente porque la gente no da más" y expresó críticas a la administración de Mauricio Macri."Lo único que le escucho decir al Presidente es que él quiere calmar a los sectores financieros. ¿Quién le calma el hambre a la gente? ¿Quién calma la falta de trabajo, las tarifas? ¿Quién calma todos esos problemas? Lo único que calma esos problemas es el trabajo. La posibilidad de tener un salario digno permite vivir con la familia como corresponde", resaltó.Por otra parte, precisó que la medida de fuerza no va a incluir una movilización para "evitar que haya gente infiltrada" en la marcha y que se generen incidentes."El año pasado no fueron los gremios los que provocaron disturbios. Y al otro día, los medios de lo único que hablaban es de que habían agarrado un atril, pero no hablaron de que hubo más de medio millón de personas diciéndole al Gobierno que ese no es el camino que querían. Nosotros no queremos que haya más circunstancias de esas", agregó.Para Acuña, el oficialismo tiene "una falta de conocimiento de la realidad y una negación de la verdad", al tiempo que criticó "las políticas económicas erróneas implementadas"."Si vos producís es porque hay demanda y si hay demanda, es porque hay poder adquisitivo. Ahora no podemos vender nuestros productos porque la gente no tiene plata", cuestionó en diálogo con la radio Estación Sur el integrante del triunvirato que lidera la CGT.El también titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios opinó que "el cálculo de la inflación al 42% es una clara demostración de que (los miembros del Ejecutivo) no saben a dónde van".Por otra parte, Acuña señaló que "la CGT siempre está unida", pero que "eso no quiere decir que algunos no compartan los tiempos o la metodología" de la conducción actual.