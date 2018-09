"La situación va a mejorar"

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri consideró que "cada paso que damos es una dificultad superada y cada dificultad superada nos hace más fuertes", y confió en que "poco a poco" la situación del país "va a mejorar".En una columna con su firma que publica este domingo Diario Popular, el mandatario consideró que los argentinos "decidimos que ya no queríamos vivir más en la corrupción y la mentira, y apostamos a la verdad, a la transparencia, a la integración al mundo, al trabajo en equipo"."Sabemos que falta y que el mayor esfuerzo es el que está haciendo cada uno de ustedes y sus familias todos los días. Pero quiero decirles que poco a poco esta situación va a mejorar, porque estamos corrigiendo lo que estaba mal", afirmó.Y agregó: "Estamos haciendo todo eso que faltaba hacer y no se hacía, porque nadie se animaba a cambiar las cosas en serio, a construir con esfuerzo las bases para edificar el país que queremos"."Y, si lo estamos haciendo, no es porque se le ocurrió a un presidente o a un grupo de personas. Es porque los argentinos nos propusimos construir una Argentina nueva, de raíz", apuntó en su columna.Consideró también que "los argentinos entendimos que no crecemos gracias al acierto individual de una persona, sino a partir de la suma del esfuerzo de muchos, ¡de todos! Y así es como decidimos trabajar, demostrando que se puede cambiar lo que está mal, por más acostumbrados que estemos, y que no hay razón para bajar los brazos".Tras reseñar obras realizadas durante su gestión, Macri destacó: "Sabemos que falta y que el mayor esfuerzo es el que está haciendo cada uno de ustedes y sus familias todos los días. Pero quiero decirles que poco a poco esta situación va a mejorar, porque estamos corrigiendo lo que estaba mal, cada paso que damos es una dificultad superada y cada dificultad superada nos hace más fuertes"."Sigamos construyendo juntos ese puente hacia la Argentina que todos queremos: una Argentina de trabajo, de familias que crecen y de oportunidades", concluyó en su columna, escrita a propósito de la inauguración del Puente Olímpico Ribera Sur, que une la ciudad de Buenos Aires con el partido bonaerense de Lanús.