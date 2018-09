Otra dura caída

La Selección argentina de básquetbol femenino, Las Gigantes, perdió ayer frente a Australia por 84 a 43 en el que fue su segundo partido del Grupo B del Mundial, que se realiza en la ciudad española de Tenerife. El conjunto australiano se impuso tras los parciales 5-21,13-40, y 24-68 en un encuentro en el cual el elenco nacional no pudo ante un conjunto que mostró juego y efectividad.

El partido fue muy duro para Las Gigantes dirigidas por Cristián Santander, que no lograron doblegar la diferencia en altura y peso de las australianas, quienes aprovecharon a su máxima estrella y jugadora de la WNBA, Liz Cambage. La derrota de Argentina frente a Australia es la cuarta en el historial mundialista entre ambos equipos. Hoy todos los equipos contarán con jornada de descanso, volviendo a presentarse el elenco nacional mañana ante Nigeria, que le ganó a Turquía por 74 a 68.

Macarena Rosset fue nuevamente máxima artillera, en esta ocasión con 13 unidades, habiendo sido además la única integrante de la plantilla en alcanzar el doble dígito. La rafaelina Melisa Gretter no pudo convertir, con 0-8 en tiros de campo.

En tanto, el próximo martes se cerrarán cada uno de los segmentos, mientras que el miércoles, todos aquellos que terminen segundos y terceros, disputarán la primera llave de playoff. Por su parte, los equipos que sean número uno, avanzarán directamente a los cuartos de Final.