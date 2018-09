"Debe haber un equilibrio entre entrenar y competir"

Pasó una exitosa Clínica de ENEBA en nuestra ciudad. Más de 400 entrenadores santafesinos y de territorios aledaños llegaron para capacitarse durante viernes y sábado en el Club Atlético de Rafaela, en una propuesta a cargo de la Federación Santafesina y la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

Sin dudas que el epicentro fueron las exposiciones de Rubén Magnano, pero también los participantes sacaron importantes conclusiones de las disertaciones de Sebastián Saborido, Daniel Beltramo y el Profe Diego Romera.

Magnano, campeón olímpico con la selección argentina en Atenas 2004, mostró todo su repertorio de amplios conocimientos y experiencia en ambas jornadas, pero también se hizo un espacio para brindar una conferencia de prensa el sábado por la mañana. A modo de resumen ofrecemos algunas de sus frases más salientes:

– La primera impresión, no solamente me ha ocurrido acá, sino en diferentes cursos de la Escuela de Entrenadores, es la gran concurrencia. Si bien es algo obligatorio, hay una cosa que recalqué es la gran vocación de preparación que tiene el entrenador argentino. La preparación es algo importante en la formación de las personas.

– El entrenador argentino es muy considerado, muy bien visto y tiene que ver con su pasión. De ser vulnerable al aprendizaje. Tomar el básquet como un modo de vida.

– Mi nacimiento en esto es a través de un profesorado de Educación Física. El docente, el maestro, no lo abandoné nunca. Es mi naturaleza. Me siento muy bien asi.

– Vamos a llegar a un punto que es todo lo que tiene ver con el básquet formativo. Hay que ver el tema de la competencia, a veces en algunos lugares se compite mucho mas de lo que se entrena. Debe haber un equilibrio. En otros lugares por contrapartida se juega muy poco.

– Hay desfasajes que tienen que ver con el medio y lo que estamos hablando. En su mayoría, estamos en un nivel bueno. Nosotros somos los gestores de que esto mejore. (En referencia al nivel de los juveniles que observa en las Clínicas).

– A mi me preocupa la cantidad de juego por la cantidad de trabajo. Por el calendario, a veces los entrenadores se encuentran atados de manos para poder darle al equipo una evolución. Mejorar se logra en el trabajo diario para luego llevarlo a los partidos. Y a veces el calendario lo impide.

– Soy un poco romántico. Se ha perdido la idea, antes sabía que mi equipo iba a jugar viernes y domingo, ahora no se sabe. Para una familia es inviable también, es triste ver partidos de baloncesto con canchas semivacias. (Sobre la actual Liga Nacional).

– No me cabe duda que la proporción de niños y jóvenes que empezaron a jugar al básquet a partir de ese espejo, de lo que transmitió ese equipo, es altamente positivo. Fue un aluvión de buenas cosas, sucede que muchos estuvimos fuera del país y a título personal, me esta pasando hoy de estar presente en muchos lados para transmitir un poco de experiencias. (Sobre el aporte de la Generación Dorada).

– No me han ofrecido. Ha habido algunas posibilidades de dirigir fuera, pero no he querido. Me he quedado en Córdoba vivenciando muchas cosas. Pero estoy preparado para cualquier situación que se presente, si es conveniente sobre todo en el plano deportivo. (Sobre por qué no dirige actualmente).

– Curiosamente es un tema sumamente discutible, ligas de desarrollo con muchos extranjeros. No concibo a quien queremos desarrollar, no me cierra mucha la idea. La Liga nuestra es dura, no por lo competitivo en si, sino por la cantidad de partidos, viajes, con plantillas limitadas. (Más sobre la Liga Nacional actual).

– Pensé que iba a jugar un año más. Ha masticado muy bien el tema junto a sus seres queridos y con la franquicia. Y tomó la mejor decisión, se merece disfrutar cosas de la vida que a veces la vorágine impide (Retiro de Manu Ginóbili).

– Indudablemente que el que asoma con muchas posibilidades de tomar las riendas para el liderazgo es Facundo Campazzo, además de ser un excelente jugador de básquet. Camina a ser un líder, se lo ve muy íntegro en un nivel de competencia sublime. (Consultado sobre el futuro líder de la selección argentina).