En la jornada de ayer continuó disputándose la cuarta fecha de la B Nacional, en donde Almagro volvió a ganar y de esta manera sigue siendo el único líder con puntaje ideal.Se dieron los siguientes resultados finales: Nueva Chicago 1 (D. Martínez) vs Olimpo 0, Brown Adrogué 0 vs Los Andes 0, Independiente Rivadavia 1 (A. Rébola) vs Platense 0, Temperley 2 (R. Costa y N. De Martini) vs Arsenal 3 (Soraire y J. García x 2), Quilmes 0 - Almagro 1 (J. Susvielles), Mitre 2 (Bonansea y D. González) vs Agropecuario 1 (Blando).Hoy: 15.30 hs. Deportivo Morón vs Gimnasia (Mendoza), 19.00 hs. Ferro vs Atlético de Rafaela.