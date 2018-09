La economía al palo

Tal como alguna vez se dijo en estas páginas, el Fondo Federal Solidario (“fondo sojero”) pasó a la historia; la Comisión Bicameral del Congreso avaló el DNU presidencial que lo eliminó. Una rápida decisión política del presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, evitó que la oposición intentara restituirlo en una sesión especial; a cambio se creó presurosamente el "Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios", con una partida de $ 4.125 millones de pesos bajo la órbita del Ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas (no ignorar ese dato) Rogelio Frigerio.De esa partida, la Provincia de Santa Fe recibirá $ 400 millones de pesos (debería haber recibido unos 700 millones de pesos por el “fondo sojero”), de los cuales la mitad (antes era el 30 %) deberá repartirlo entre las 363 comunas y municipalidades; con excepción de los municipios de más de 50 mil habitantes, a los cuales la plata se la girará “de manera directa” y “sin discriminar” -no vemos el porqué de tan capciosa aclaración- el Ministerio del Interior, ergo: Rogelio Frigerio.Pasando en limpio: Santa Fe Provincia resignará para lo que resta del año, 300 millones de pesos tras la eliminación del “fondo sojero”; mientras que para las comunas y municipios, debido al mayor porcentaje coparticipable, esa ecuación le resultará neutra. “El año que viene perdemos todos y gana el gobierno nacional”, resumió premonitoriamente el Ministro de Economía Gonzalo Saglione.A partir del brindis del próximo año nuevo,Ahí nomás se le esfumará a Lifschitz gran parte del 15 % de coparticipación que no le detraen desde el año 2015; unos 500 millones de pesos por mes, con lo cual el gobierno se esmeró en hacer obras.A propósito, Saglione tuve un contrapunto en redes sociales con el Diputados del PRO Luciano Laspina, quien había afirmado que “en el presupuesto 2019 el gasto de capital por ubicación geográfica muestra que las inversiones nacionales en Santa Fe crecerán un 62%. Una de las provincias más beneficiadas”. “Celebro que así sea Luciano. En lo que va de 2018, la inversión pública provincial ejecutada asciende a 13.994 millones de pesos, versus 2.079 millones de pesos de obras nacionales en Santa Fe. El gobierno nacional lleva ejecutado el 37% del presupuesto asignado para obras en Santa Fe, y restan apenas 3 meses para que termine el año”, escribió Saglione.Miguel Lifschitz apela al viejo dicho popular “el que se quema con leche ve una vaca y llora”, para negarse a firmar un nuevo pacto fiscal. Por lo pronto, quiere que se saque del Presupuesto 2019 el artículo que se refiere a cobrarle Ganancias a las cooperativas y mutuales, que por su naturaleza y definición son sin fines de lucro, porque “sería un golpe muy duro para nuestra provincia”, señaló. El texto de la norma habla de aquellas entidades cuyos resultados “provienen de actividades de ahorro, de crédito, financieras o de seguros”.Ya en diciembre del año pasado el gobierno nacional quería gravar con Ganancias al movimiento cooperativo y mutual. En aquel momento Lifschitz junto al todavía Ministro de la Producción – hoy Diputado nacional – Luis Contigiani habían realizado una amplia convocatoria en Casa de Gobierno para oponerse. “El 10% del Producto Bruto de la provincia está asociado al movimiento cooperativista y mutual, no solamente de manera directa sino que se desarrolla una gran actividad económica a través de pequeñas y medianas empresas comerciales, industriales y de servicios que viven o están vinculadas en al funcionamiento de las cooperativas y mutuales de la provincia”, reivindicando la tarea de “las cooperativas eléctricas, de agua potable y de saneamiento, complementando la actividad del Estado”, arengó el Gobernador hace menos de un año.En Santa Fe existen aproximadamente 800 cooperativas y 700 mutuales.EL FOTOGRAMA DE CAMBIEMOSFotograma es por definición una imagen cinematográfica considerada aisladamente. La instantánea del viernes por la noche en esta capital de todos los integrantes de Cambiemos Santa Fe, al momento de inaugurarse un local multipartidario, evocó más bien el épico retrato familiar de Nochebuena donde se juntan para la ocasión todos los parientes, inclusive aquellos que están – y seguirán- distanciados por diferencias irreconciliables.José Corral, Mario Barletta (UCR) Lucila Lehmann (Espacio Carrió), Lucas Inccico (PRO) sonrieron para las cámaras. Luego, cada uno ventiló chimentos por su lado y con sus afines. Estaban presentes además Hugo Marcucci – quiere ser senador por La Capital - y Sergio Mas Varela.Corral sabe perfectamente que Elisa Carrió, la madrina política – y de casamiento – de Lucila Lehmann no lo puede ver ni en figuritas; “no voten a ese intendente” repite cada vez que le ponen un micrófono, por cuitas que sólo ellos se conocen.Mario Barletta aguarda, con dolor rencor, el momento de cobrarse la factura por haber sido desplazado intempestivamente de la cabeza de lista de Diputados nacionales el año pasado. En su entorno familiar aseguran que no será candidato a Intendente de Santa Fe; “o Gobernador o nada”, clausuran.Lucas Inccico no tiene roces evidentes con los contertulios del jueves, pero la ausencia del presidente del PRO provincial Federico Angelini - tampoco fue nadie de su sector- evidenció la soterrada interna entre ellos; potenciada en Rosario la ciudad de ambos.A propósito, ¿a pedido de quién la consultora Poliarquía realizó una encuesta en la Provincia de Santa Fe - cuyos números conocemos- incluyendo como precandidato a Gobernador a Roy López Molina en lugar de José Corral?.En territorio peronista, Omar Perotti sigue recorriendo el vasto territorio provincial mientras ata cabos con sectores gremiales y territoriales -léase senadores por ahora, restan diputados – para debilitarle poder de fuego a María Eugenia Bielsa, si decidiese salir al ruedo. Perotti tiene gran parte de sus chances electorales atadas al desafuero de Cristina Fernández.Marcos Cleri y Leandro Busatto también se muestran como aspirantes por Unidad Ciudadana para competir en las PASO contra el piamontés de Rafaela (¿será el referente de Urtubey en Santa Fe?); pero solo uno de ellos tendrá la bendición del “Chivo” Rossi.Luis Rubeo, Federico Reutemann, Alejandra Rodenas, Claudia Giaccone, aguardan el momento del cierre de listas para oficializar sus deseos electorales parlamentarios.Un dato para todos los aspirantes electorales del año que viene: la actitud de una amplia y silenciosa franja de votantes ante el auge, que advierten excesivamente indulgente, de consagrar legislativamente lo que consideran falsos derechos reñidos con tradiciones familiares y religiosas. Quien logre representarlos cabalmente (ya se avizoran oportunistas) podría llegar a sorprender.