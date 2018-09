Ortelli hizo historia

TC PICK UP

Hace 24 años, el 11 de septiembre de 1994, Guillermo Ortelli debutaba en el Turismo Carretera y ganaba, junto a Fabián Acuña, en las 2 Horas de Buenos Aires. Este domingo, en la presentación del TC Pick Up, el saltense volvió a escribir un nuevo capítulo en la historia del TC como el primer vencedor de la novel divisional de camionetas. Con el semáforo verde, Ortelli se colocó al frente de la fila con la Nissan Frontier, seguido por Christian Ledesma. Pero en el inicio del segundo giro, la aceleración de la Toyota Hilux del marplatense fue mejor y pasó al frente por una vuelta, ya que el Rey de Salto recuperó el liderazgo en la tercera.Otra vez en carrera, en la vuelta 9, Ortelli se metió delante de Ledesma y Juan Manuel Silva, con la Ford Ranger, superó a Valentín Aguirre (Nissan Frontier), se ubicó tercero, detrás de la cola de Ledesma. En el siguiente paso por la recta, Ledesma agarró la succión y saltó a la punta de la competencia, maniobra que calcó Ortelli y Silva en los siguientes pasos. Pero el Pato no se conformó con ser escolta y, en el comienzo del 13ª tránsito por la recta, se colocó al frente del pelotón. Sin embargo, Ortelli, en los mixtos, se hizo de la punta, Ledesma y Omar Martínez (Ford Ranger) dejaron atrás a Silva en la recta y en el curvón, respectivamente, para formar el primer podio de la historia de la categoría.