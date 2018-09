Todo sigue igual, pero con Atlético a tres puntos de Ben Hur y Peñarol

En la tarde de ayer el torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol completó su décimo capítulo. De los cinco encuentros disputados, el único ganador fue Atlético de Rafaela, en el resto terminaron igualados. La “Crema” no solo sumó tres puntos vitales, al ganarle 3-1 a domicilio a Argentino de Humberto, sino que se acercó a los dos líderes, Ben Hur y Peñarol, que igualaron en sus compromisos.



En Villa Rosas, “Peña” rescató un punto valioso de la mano de Leonardo Ochoa, autor de los dos goles ante el Deportivo Ramona. El local lo perdía 2 a 0 y terminó igualando 2 a 2.



Por su parte la “BH”, que recibió en barrio Parque a Libertad, lo ganaba de entrada con tanto de Escalada pero a pocos minutos del final el conjunto sunchalense se lo igualó. La nota saliente de la jornada, fue la reaparición en el “Lobo” de Nicolás Pautasso luego de aquella lesión (ruptura de ligamentos cruzados) en la final del año pasado ante Peñarol.



Hay que recordar que esta 10° fecha ya tenía dos cotejos disputados. El triunfo de 9 de Julio en Sunchales ante Unión por 2 a 0 y el empate 2-2 de Argentino Quilmes ante el Deportivo Tacural.



A continuación, todo lo sucedido en la tarde de ayer:



Ferro 0 vs Sportivo Norte 0



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 0-1



Goles: no hubo.

Incidencias: Expulsados PT 29m Fabio González (SN) y José Abt (F).



Humberto 1 vs Atl. de Rafaela 3



Cancha: Argentino de Humberto.

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Reserva: 0-1



Goles: PT 20m de penal Oscar Tarasco (AH), ST 4m Agustín Zilli (AR), 10m de penal Nicolás Toloza (AR), 12m Gastón Barrientos (AR).



Florida 1 vs Brown 1



Cancha: Florida de Clucellas.

Árbitro: Víctor Colman.

Reserva: 0-1



Goles: ST 10m Santiago Lodigiani (B), 35m Hernán Dobler (F).

Incidencia: Expulsado ST 25m Jorge Domínguez (F).



Ben Hur 1 vs Libertad 1



Cancha: Ben Hur

Árbitro: Roberto Franco.

Reserva: 2-0



Goles: PT 2m José Escalada (BH) y 40m Federico Campo (L).

Incidencia: Expulsado ST 42m Germán Guibert (L).



Peñarol 2 vs Ramona 2



Cancha: Peñarol.

Árbitro: Sebastián Garetto.

Reserva: 1-1



Goles: PT 13m Iván López (R), ST 14m Matías Depetri (R), 25m de penal y 41m Leonardo Ochoa (P).



LA PRÓXIMA FECHA



Mañana se llevará a cabo la habitual reunión del CD y se programará la fecha 11°, la cual tendrá a los punteros jugando de visitante en Sunchales y San Vicente.

Los cruces serán los siguientes: Deportivo Tacural vs Ferrocarril del Estado, Deportivo Ramona vs Argentino Quilmes, Deportivo Libertad vs Peñarol, Brown San Vicente vs Ben Hur, 9 de Julio vs Florida de Clucellas, Atlético de Rafaela vs Unión de Sunchales, Sportivo Norte vs Argentino de Humberto.

Mirando un poco más allá, en la fecha 13° la "Crema" recibirá a la "BH" y "Peña" estará visitando al "León", lo cual podría ser una definición por demás de apasionante. Antes, en la fecha 12 los de Villa Rosas recibirán a Brown y los de barrio Parque a 9 de Julio y Atlético visitará a Florida en Clucellas.