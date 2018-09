Márquez festejó en Aragón

A este ritmo podría lograr una nueva corona mundial en dos carreras, en Japón: la victoria del español Marc Márquez (Honda) en el Gran Premio de Aragón este domingo le permite vislumbrar en un horizonte muy cercano un quinto título mundial en MotoGP. Márquez, que no subía a lo más alto del podio desde antes del parón estival (tres Grandes Premios que ganaron sus rivales de Ducati), superó a los italianos Andrea Dovizioso (Ducati) y Andrea Ianonne (Suzuki), en el circuito de Motorland Aragón, cerca de Alcañiz. Con cinco carreras aún por disputarse, el catalán cuenta ahora con una ventaja al frente del Mundial de 72 puntos sobre su inmediato perseguidor, Dovizioso.

Salir con una ventaja de 75 puntos al término de la prueba nipona el 21 de octubre le serviría para coronarse. El piloto de Cervera lleva seis victorias y ha estado once veces en el podio en las catorce carreras de 2018, por lo que nada parece poder apartarle de su objetivo.

La carrera quedó marcada desde la primera curva por una caída del español Jorge Lorenzo (Ducati), que salió desde la pole y resultó lesionado en el pie. Lorenzo ya se había ido al suelo en la carrera precedente, en San Marino hace quince días, cuando marchaba en segundo puesto a dos vueltas de meta. Dovizioso y Márquez se escaparon pronto en cabeza, seguidos por las Suzuki de Iannone y del español Alex Rins. Su lucha por el primer puesto se intensificó tras el ecuador de la carrera, lo que permitió que los perseguidores se acercasen al dúo de cabeza, pero sin llegar a contactar con ellos. Márquez, que fue detrás de Dovi en las 13 primeras vueltas, se puso líder en la 14ª y la 15ª, antes de instalarse definitivamente en cabeza a tres vueltas del final.

Rins, el español Dani Pedrosa (Honda), su compatriota Aleix Espargaró (Aprilia), los italianos Danilo Petrucci (Ducati Pramac) y Valentino Rossi (Yamaha), el australiano Jack Miller (Ducati Pramac) y el español Maverick Viñales (Yamaha) completan el top-10.

En tanto, el sudafricano Brad Binder (KTM), que salió desde la pole por primera vez en su carrera en Moto2, logró este domingo en el Gran Premio de Aragón su segunda victoria en la categoría, superando a los italianos Francesco Bagnaia (Kalex), líder del Mundial, y Lorenzo Baldassari (Kalex). Rival de Bagnaia por el título, el portugués Miguel Oliveira (KTM), 18º en la parrilla, remontó hasta el 7º puesto final, y queda a 19 puntos de Bagnaia en el Mundial.

Y en Moto3, el español Jorge Martín (Honda), que partió de la pole y tomó ventaja desde el principio, logró su quinta victoria de la temporada. El líder del Mundial adelantó al italiano Marco Bezzecchi (KTM) y a otro italiano, Enea Bastianini (Honda). Bezzecchi salió desde el puesto 18º de la parrilla después de ser sancionado con 12 puestos por haber pilotado demasiado lento, poniendo en peligro a sus rivales en las clasificaciones del sábado. Bastianini, por su parte, salió 15º por ser sancionado otras 12 plazas por el mismo motivo. En total fueron 13 los pilotos que incurrieron en esa ilegalidad, entre ellos el argentino Gabriel Rodrigo (KTM), que no pudo terminar la carrera este domingo. Martín, líder del Mundial con 12 puntos más que Bezzecchi, se escapó en la primera vuelta para acabar ganado con casi seis segundos de ventaja. La próxima fecha será el 7 de octubre con el Gran Premio de Tailandia.