Armani, el Fillol de estos tiempos

Que valga la comparación en términos relativos y solo a efectos de abrir ese juego tan futbolero, para que estén reflejadas todas las posturas y opiniones al respecto.

Claro que Fillol hubo uno solo y que para superar su línea, en todo caso, deberían sentarse a la mesa, solo aquellos que fueron campeones del mundo, en consecuencia, podría ser un café para dos, mano a mano con Nery Pumpido, sin embargo la analogía encuentra un sentido más objetivo, cuando, despojados de esas estadísticas, analizamos las cualidades deportivas que las autorizan.

Franco Armani llegó al fútbol argentino a principios de éste año procedente de Atlético Nacional, equipo con el cual ganó todos los títulos posibles en nuestro continente; el fútbol colombiano lo destacó como el mejor en su puesto en varias oportunidades y esos fundamentos, alimentaron casi un mito a lo largo de las 8 temporadas que este jugador nacido en Casilda, jugó entre los Cafeteros.

Cuando River anunció su contratación, la mayoría acudió a los archivos para detectar algún vínculo con el fútbol argentino y se supo, que Armani por ejemplo, nunca jugó en primera y apenas participó de una treintena de encuentros del ascenso en Ferro y Deportivo Merlo, lo que no hacía otra cosa que subrayar esa curva ascendente en su carrera y con un techo que todavía no se puede distinguir del todo a los 31 años.

Es indudable que su regreso al país para acoplarse a un equipo como el que dirige Marcelo Gallardo, que sigue haciendo historia por lo prolongada de su gestión y también por la estabilidad de un ciclo que brinda un respaldo nada habitual en medio de las truculencias domésticas, resulta una ventaja significativa. Por lo tanto, se puede inferir, que Armani llegó en un buen momento y esto le permitió un lucimiento individual que rápidamente lo posicionó de tal forma, que Jorge Sampaoli, casi de la nada, lo confirmó entre los 23 que viajaron a Rusia; es decir, en pocos años, levantó la Copa Libertadores con Atlético Nacional, debutó en un Mundial de selecciones y ahora, además de estar en carrera con River en 3 frentes de competencia, vuelve a estar en la consideración para la nueva etapa de la Selección Mayor en tiempos de Lionel Scaloni y esa renovación tan polémica.

Cuando el miércoles pasado en el estadio Libertadores de América, a los 58 minutos de juego del partido de ida por los cuartos de final de la Libertadores y con el marcador en 0, le tapó a Emanuel Gigliotti una definición a quemarropa con reflejos fuera de lo común, más de uno recordó al Pato Fillol en hazañas de ese tipo e inevitablemente, se trazó un hilo conductor que unió varias décadas y revivió momentos históricos para el fútbol argentino.

Armani como el resto de los jugadores que nos representaron en el último Mundial, también carga con esa rémora de frustración que las hinchadas rivales le recuerdan, cada vez que interviene en el juego, no obstante, como sucediera ante Independiente y en muchos otros partidos en los que terminó con la valla invicta, su prestación no escapa al elogio de propios y extraños. Como si todos estos datos no describieran a un incipiente fenómeno, el destino en nuestro país, le tenía reservado otro hito.

Franco Armani fue construyendo un muro en su arco, que con el correr de los partidos en la Superliga de la temporada pasada, se fue consolidando para prolongar un invicto que fue necesario buscar en los arcones de los recuerdos.

Primero quebró la marca de Amadeo Carrizo en el arco Millonario de 1968 para llegar a una cifra inverosímil para estos tiempos y después escaló hasta que Nicolás Blandi le dijo basta en este torneo, luego de acumular 965 minutos sin goles y quedar segundo detrás de Carlos Barisio en la tabla general de los invulnerables.

Una verdadera proeza de un hombre llamado a integrar ciclos ganadores y que también, se proyecta como una buena noticia para el combinado albiceleste. Estamos en tiempos de Armani, es deseable que estos antecedentes tonifiquen esas expectativas.



OTAMENDI Y MERCADO,

LOS PRIMEROS REGRESOS

En octubre la Selección Mayor volverá a un territorio que no recorre desde 1995 con motivo de la Copa Rey Fahid; Arabia Saudita organiza un cuadrangular con la participación además del país anfitrión, Irak y Brasil. El 12 el equipo que dirige Lionel Scaloni se medirá con Irak y 4 días más tarde se va a reeditar lo que se llama el Clásico de las Américas ante el Scracht.

En las próximas horas se conocerá la nueva lista de convocados pero ya trascendió que Lionel Messi, seguirá fuera del equipo argentino y que la políticas de recuperación de algunos valores históricos, contemplará para esta ocasión, los regresos de Nicolás Otamendi y Gabriel Mercado que ya se reahabilitò de una lesión en uno de sus brazos que lo dejó fuera de los partidos en Estados Unidos.

Las especulaciones son bastas es relación al tema Messi, sin embargo Claudio Tapia dejó un mensaje esperanzador para el futuro inmediato, en el cual el genio del Barcelona aceptaría los nuevos desafíos para el 2019, por ejemplo y nada menos que para la Copa América a disputarse en Brasil.