Un gran maratón con récord keniata

BUENOS AIRES, 24 (NA) - El atleta debutante de Kenia Saina Emmanuel Kipkemboi se coronó ayer en la trigésimo cuarta edición de la Maratón Internacional de Buenos Aires con tiempo récord de circuito de 2 horas 05 minutos 21 segundos, en un acontecimiento deportivo que convocó a 9.000 participantes. La prueba femenina fue dominada por Vivian Jerono Kiplagat, de Kenia, con 2 horas 29 minutos 3 segundos, quien es la primera mujer que corrió la distancia por debajo de las 2h 30m en la Argentina. La siguió su compatriota Leah Jerotich, con 2h 32m 58m y la etíope Amelework Bosho, con 2h 34m.56s.

El escolta en la clasificación general fue Barnabas Kiptum, también de Kenia, con 2 horas 09 minutos 19 segundos y tercero fue el peruano Cristian Pacheco, quien con 2 horas 11 minutos 19 segundos se hizo acreedor al campeonato sudamericano de maratón.

Los mejores argentinos fueron Miguel Bárzola, de Bragado, con 2 horas 16 minutos 47 segundos, sexto en la clasificación general detrás del paraguayo Derlis Ramón Ayala, quien con tiempo (extraoficial) de 2h 13m 41 logró el récord de su país y de otro peruano, Nelson Ito (2h16m29s). Martín Méndez y Mariano Mastromarino (2h 18m 04s y 2h20m 48s respectivamente) llegaron pegados a Bárzola.

Las argentinas destacadas fueron Mariela Ortíz, con 2 horas 42 minutos 11 segundos; Marcela Cristina Gómez, con 2h 42m 38s y María de los Ángeles Peralta, con 2h 43m 48s. De este modo, los argentinos no pudieron alcanzar puestos de podio en el único campeonato de área que estaba en disputa este domingo.

La mejor mujer sudamericana fue la ecuatoriana Rosa Alva Chacha que completó la prueba en 2h35m29s y recuperó su reinado regional. Kiptun y la etíope Abeba Tekulu Jebemisky eran los dueños de los anteriores récords de circuito, con 2h 9m 43s y 2h 30m 33s. Otro keniata, Marius Kipserem, que llegaba como gran favorito por su antecedente victorioso en Rotterdam 2016, debió abandonar después del kilómetro 30.

El tiempo del ganador también pulverizó el mejor registro en territorio sudamericano, de Eliud Kipchoge con 2h08m44s hace dos años, cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río. El extenso circuito a lo largo del este de la ciudad estuvo neutralizado por seis horas para que la mayoría de quienes se lanzaron a esta aventura pudiera completar la extenuante distancia, con largada y llegada en Avenida Figueroa Alcorta y Monroe, muy cerca del estadio Monumental. Los corredores anduvieron 42 kilómetros 195 metros, desfilando por los principales puntos turísticos de la metrópoli, con giro en La Boca, pasando por "La Bombonera" y Caminito.

La carrera, que incluyó el Campeonato Sudamericano, logró recientemente el Bronze Label de la IAAF, federación internacional de atletismo y con el tiempo conseguido por el ganador de esta edición, se planta con ambiciones para subir de nivel. El clima acompañó (unos 20 grados aunque con alto porcentaje de humedad), puesto que no fue lluvioso y los competidores no sufrieron demasiado viento, aunque las ópticas de análisis en la llegada fueron disímiles: el peruano campeón sudamericano se quejó de las corrientes de aire y las ondulaciones, mientras que los argentinos minimizaron ambas cuestiones.

La carrera organizada por la Asociación Ñandú contó con televisación en directo por ESPN Run y animación de bandas de música, orquestas y bailarines en diferentes puntos, con la participación de miles de corredores aficionados llegados de todo el país y también de naciones limítrofes. Durante la ceremonia de premiación se reconoció a dos de los más grandes atletas del historial de nuestro país: Delfo Cabrera y Osvaldo Suárez.