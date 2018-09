Racing ante Unión para seguir en la punta

Racing buscará hoy una victoria que le permita continuar como único líder de la Superliga cuando reciba a Unión de Santa Fe en el partido con el cual se cerrará la sexta fecha del campeonato argentino. El encuentro se jugará a partir de las 20 en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Facundo Tello e irá televisado por Fox Sports. Racing viene de lograr cuatro triunfos consecutivos en la Superliga, el último frente a Lanús por 1 a 0 como visitante y el entrenador Eduardo Coudet no haría variantes en relación a los once que comenzaron jugando ante el "granate" y que previamente disputaron el partido ante Rosario Central. En tanto, continuarán afuera del elenco titular el defensor rafaelino Alejandro Donatti, los mediocampistas Nery Domínguez y Neri Cardozo y el delantero Gustavo Bou, quienes ocuparían un lugar en el banco de suplentes. Por su parte, el futbolista Ricardo Centurión, quien en la semana realizó trabajos de kinesiología por sufrir una distensión del músculo semimembranoso del miembro inferior derecho, no será citado. Por su parte, el Tatengue viene de vencer como local a Talleres por 2 a 1 en la fecha pasada.Por último, Belgrano visitará a Aldosivi de Mar del Plata en un partido válido por la sexta fecha de la Superliga en el cual intentará quedarse con una victoria que le permita sumar para engrosar el promedio. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18 en el estadio José María Minella, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por TNT Sports. Aldosivi viene de derrotar por 2 a 0 a Estudiantes de La Plata como visitante, mientras que el Pirata igualó 0 a 0 como local ante Newell´s en la fecha pasada de la Superliga y tiene la necesidad de sumar de a tres debido a que se encuentra muy cerca de la Zona de Descenso.