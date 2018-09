Vila, el único que sacó una ventaja

Fue mínima pero ventaja al fin. En la tarde de ayer se disputaron los partidos de ida de las semifinales por el ascenso a la Primera A y el único elenco que pudo ganar fue Argentino de Vila, que se impuso por 1 a 0 de local ante el Deportivo Aldao. La otra semi de la Zona Norte entre Sportivo Roca e Independiente de Ataliva terminó 1 a 1.Por la Zona Sur, los dos juegos terminaron 1 a 1.Cancha: Sp. Roca.Árbitro: Javier SimonciniReserva: Indep. San Cristóbal 1 vs. Indep. Ataliva 1PT 30m Ariel Boidi (IA) y ST 15m Yoel Feblin (SR).Cancha: Argentino Vila.Árbitro: Mauro Cardozo.Reserva: Dep. Bella Italia 3 vs. Dep. Aldao 1PT 35m Matías Manelli (AV).Expulsado ST 3m Mariano Cavallero (DA).Cancha: Talleres María Juana.Árbitro: Silvio Ruiz.Reserva: Talleres M. Juana 0 vs. Zenón Pereyra 0PT 4m Germán Vannay (SM) y ST 45m Fernando Valinotti (TMJ)Cancha: Sportivo Santa Clara.Árbitro: Guillermo Tartaglia.Reserva: Sp. Santa Clara 0 vs. Atl. María Juana 0PT 28m Brian Ceballos (LH) y ST 29m Kevin Cabrera (SSC).Expulsados PT 46m Juan Ríos (LH) y ST 45m Nicolás Genero (SSC).