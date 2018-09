Unión volvió al triunfo

Unión de Sunchales venció ayer a Atlético Paraná por 1 a 0 en uno de los encuentros correspondientes a la cuarta fecha del torneo Federal A, disputado en el Polideportivo de la Av. Belgrano. El único gol lo convirtió Joaquín Molina a los 23 minutos del segundo tiempo, con lo cual el Bicho Verde sigue siendo escolta en la Zona 2.

El rafaelino había avisado con un tiro en un palo en el primer tiempo, pero en el segundo período no falló con un certero cabezazo que fue suficiente para decretar la victoria. Así Unión dejó atrás la derrota sufrida el miércoles en Concepción del Uruguay.



UNION 1 - A. PARANA 0

Estadio: Unión de Sunchales.

Arbitro: Guillermo González.

Unión: Diego Aguiar; Rodrigo López Alba, Miguel Yuste, Rafael Nicola y Lucas Medina; Matías Sarraute (Carlos Ponce), Álvaro Aguirre (Matías Valdivia), Federico Boasso y Nicolás Vittarelli Góngora; Joaquín Molina y Facundo Cabral (Alejandro Reyna). DT: Adrián Tosetto.

Atlético Paraná: David Correa; Lucas Sanabria, Iván Furios, Brian Negro y Maximiliano Piris; Walter Rueda, Pablo Lencioni, Lorenzo González (Leandro Ramos) y Alexis Ekkert; Bruno Chávez (Esteban Pintorelli) y Sergio Chitero (Walter Santini). DT: Fernando Benítez.

Gol: 23' ST Joaquín Molina.



OTROS RESULTADOS

Zona 2: Juventud de Gualeguaychú 1 (Rubén Piaggio) - Douglas 2 (Damián Zadel e/c y Rodrigo Frenkel); DEPRO 0 - Gimnasia CdU 2 (Pablo Vercellino y Juan M. Ferreyra). El miércoles a las 20.30 completarán Defensores de Villa Ramallo - Camioneros.

Posiciones: Gimnasia 10; Unión 9; Douglas y DEPRO 5; Sportivo Las Parejas 4; Camioneros, Atlético Paraná y Juventud Unida 2; Defensores de Villa Ramallo 0.

Próxima fecha: en la quinta jornada, Unión visitará el domingo 30 a Douglas Haig. Además jugarán: A. Paraná vs. DEPRO; Gimnasia vs. Defensores de Villa Ramallo y Camioneros vs. Sp. Las Parejas. Libre: Juventud Unida.