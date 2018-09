Apareció Tiger

ATLANTA, 24 (AFP-NA) - Tiger Woods está de vuelta. El golfista estadounidense, luego de cuatro cirugías en su espalda que apenas le permitían caminar hace unos meses, ganó este domingo el Tour Championship y puso fin a una sequía de títulos que duraba cinco años. "He tenido que luchar durante todo el día pero me ha encantado esta jornada. Era un gran desafío a principios de año el pensar que podía volver a ganar pero a lo largo de las competiciones vi que era posible", explicó visiblemente emocionado.

En un East Lake Golf Club lleno a rebosar, el norteamericano encaró el último hoyo con una amplia sonrisa en su cara, sabiendo que tenía el título en sus manos. "Lo pasé mal conteniendo las lágrimas en el último hoyo. No dejaba de decirme: Eh, aún puedes tirarla fuera. Pero una vez metí la bola en el green, choqué la mano de Joey (LaCava, su caddie) porque sabía que lo había conseguido", añadió.

Los miles de seguidores que lo acompañaron en el campo de Atlanta celebraron el regreso de su ídolo a lo más alto. Él que se encontraba postrado en una cama hace apenas un año, este domingo era vitoreado y rodeado por los enfervorecidos fans que disfrutaban con ver su retorno a la cima. Su último éxito databa de agosto de 2013, cuando se consagró en el Bridgestone Invitational.