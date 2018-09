10 años de austeridad

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El ex ministro de Economía de la Alianza Ricardo López Murphy pronosticó que salir de la crisis demandará "diez años de austeridad y un gran acuerdo político"."También necesitamos superávit primario de entre 2 y 2,5 puntos del producto por muchos años. Finalmente, vamos a tener que colocar deuda para repagar la emergencia, así que debemos tener prestigio en el mercado para renovar deuda, que hoy no tenemos", consideró el economista.Según su criterio, se necesita un futuro de estricta disciplina fiscal para salir definitivamente de la crisis cíclica y de un Gobierno con gran consenso de la sociedad y la clase política.Protagonista del tradicional ciclo de la Fundación Libertad y Progreso, López Murphy señaló que "pasando en limpio la situación, queda una deuda de entre 45 y 50 puntos del producto bruto"."Plata para déficit no hay más. La pregunta es, ¿está nuestra clase política preparada para gobernar en estas condiciones, sea la coalición gobernante o la oposición?", se preguntó el también ex ministro de Defensa.En ese sentido, continuó: "¿Estamos preparados para enfrentar esto? Se vienen 10 años de mucha austeridad. Lo que hay que hacer en materia de reformas no se puede hacer con una minoría, el próximo Gobierno debe ser mayoritario".Dijo que la próxima administración debe "encarar las reformas estructurales sí o sí, y las reformas sin mayoría no se pueden hacer".En otra parte de su exposición, el economista elogió la decisión del Gobierno de recurrir al FMI en lo que denominó "el programa de ayuda más grande de la historia de la región".No obstante, señaló que "el programa que hay que aplicar tiene algunos inconvenientes como la "deuda a corto plazo".