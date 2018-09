Encuesta sobre los hábitos de vida sana

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El INDEC y la Secretaría de Salud arrancarán desde este lunes la cuarta Encuesta Nacional de factores de Riesgo para indagar sobre hábitos de alimentación, actividad física y consumo de tabaco y alcohol de la población. El relevamiento estará en campo durante nueve semanas desde el lunes y cubrirá 49.170 viviendas de localidades de más de 5.000 habitantes de todo el país.

La encuesta se realizará con un cuestionario digital que se aplicará en dispositivos electrónicos, lo que permitirá una gran velocidad en el procesamiento de los datos, una mejora en su calidad y consistencia, y el monitoreo en tiempo real de todo el operativo, según explicó en un comunicado el organismo. En este sentido, explicó que los resultados preliminares estarán disponibles a partir de diciembre.

Los encuestadores recorrerán por primera vez los hogares junto a agentes de la Secretaría de Salud, quienes realizarán mediciones antropométricas (de peso, talla, índice de masa corporal, presión arterial y perímetro de la cintura) y bioquímicas (glucemia y colesterol) al 75% de los entrevistados.

Según datos oficiales, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas (todas ellas enfermedades no transmisibles) causan el 73% de las muertes en Argentina.

De estas, podrían evitarse tres de cada cuatro, a través de las políticas de vigilancia y control de los factores de riesgo, que se medirán en esta encuesta.

Los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles son el consumo de tabaco, la actividad física insuficiente, el consumo nocivo de alcohol y la alimentación inadecuada.

"Para esta encuesta, pensamos que la obesidad va a seguir aumentando, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es documentarlo", remarcó Verónica Schoj, directora de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de la Secretaría de Salud de la Nación.

Como innovación, en esta edición del relevamiento se añadirán preguntas sobre nuevos productos de tabaco (como cigarrillos electrónicos y tabaco para armar), alimentación saludable, obesidad, hipertensión arterial y diabetes.